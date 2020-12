DaniLeigh fait allusion à la chronologie de la romance de DaBaby qui remonte à 2019

Elle a également partagé que son homme lui manquait.

Indépendamment de ce que quiconque a à dire, DaniLeigh et DaBaby vont fort. Le couple s’est récemment manifesté pour révéler officiellement leur romance après quelques ratés plus tôt cette année. Le couple a été secret sur leur relation, et avec raison, car ils ont fait face à de vives critiques de la part du public. L’ex de DaBaby et mère de sa fille, MeMe, a suggéré qu’elle passait toujours du temps avec le Église rappeur, mais lui ni DaniLeigh n’ont répondu à ses allégations. Au lieu de cela, les deux artistes ont passé leurs derniers jours à partager des photos et des vidéos amoureuses l’un de l’autre sur les réseaux sociaux. Qu’ils soient étreints, en train de brouiller dans la voiture ou danser en mangeant ensemble, les fans peuvent s’attendre à voir des échanges plus sombres dans les jours à venir. Le mardi soir (8 décembre), DaniLeigh a publié une vidéo sur son histoire Instagram qui montrait DaBaby prenant un appel téléphonique. « Tu me manques », a-t-elle écrit sur la vidéo avec des emojis au visage triste et pleurant. Elle a également offert un petit aperçu de combien de temps ils se voyaient, ou du moins se fréquentaient. Elle a ajouté la date « 25 septembre 2019 » à la vidéo, peut-être pour faire savoir aux gens que ce n’est pas quelque chose qui s’est produit au hasard cette année. Vérifiez-le ci-dessous.