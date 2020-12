DaniLeigh appelle DaBaby « My Baby » dans une photo étreinte avec le rappeur

Les deux artistes ont confirmé les rumeurs de leur romance.

Ils ont décidé de mettre fin à toutes les rumeurs. DaniLeigh et DaBaby ont terminé 2020 en révélant qu’ils sont ensemble et qu’ils ne se soucient pas de savoir qui le sait. Le couple a été repéré pour la première fois ensemble plus tôt cette année, mais des rencontres en ligne avec la mère de la fille de DaBaby ont amené beaucoup à accuser DaniLeigh d’être un naufrageur. Elle a clairement indiqué qu’elle avait l’impression qu’il était un homme célibataire, mais depuis lors, l’artiste Def Jam a gardé des informations sur sa vie personnelle près de la poitrine. DaniLeigh a récemment partagé qu’elle n’était pas préoccupée par ce que les gens avaient à dire sur sa vie privée et, vendredi 4 décembre, elle l’a prouvé sur Instagram. le Film La chanteuse a mis en ligne une photo d’elle et de DaBaby alors qu’elle le serrait par derrière. « Mon bébé[heart emoji] idc, « DaniLeigh a écrit dans la légende. Il y avait des spéculations que les deux artistes étaient de retour ensemble après que DaBaby ait récemment mentionné son « dominicain boo thang » sur son morceau « 8 Figures ». Soyez prêt à voir plus de ces deux partager sans vergogne leur romance avec le monde. Sur Instagram de DaBaby, il a posté une jolie vidéo de lui et Dani ensemble. Consultez les articles ci-dessous.