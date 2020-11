DaniLeigh affiche la plaque de DaBaby accrochée dans sa maison

Son morceau « Famous » jouait en arrière-plan de sa publication sur les réseaux sociaux.

Les rumeurs concernant l’état de la relation entre DaBaby et DaniLeigh brûlent lentement depuis des mois. Le couple semblait être le nouveau couple sexy de la scène hip-hop après que des détecteurs Internet se soient rendu compte qu’ils se trouvaient aux mêmes endroits sans se reconnaître ouvertement. Puis, quand ils ont finalement été cassés main dans la main par les paparazzis, ils ont été rattachés au couple hip hop « It », mais les choses ont rapidement pris un tournant et il semblait que DaBaby retrouvait la mère de sa fille. Pourtant, il y avait des liens musicaux entre les deux artistes. Il aurait écrit des paroles à son sujet sur son album et ils ont collaboré pour elle Film projet sur la piste « Levi High ». DaniLeigh a mené des entretiens dans lesquels elle a clairement indiqué qu’elle n’était pas intéressée à clarifier le statut de sa relation avec DaBaby à qui que ce soit, mais on supposait que la romance était terminée. Cependant, une brève vidéo partagée sur les réseaux sociaux fait revenir les fans alors qu’ils spéculent sur la vie personnelle des deux artistes. La chanteuse-rappeuse Def Jam a partagé une vidéo sur les réseaux sociaux où elle montrait des morceaux de sa maison, et les gens ne pouvaient s’empêcher de remarquer qu’une des plaques de DaBaby était joliment accrochée à côté de ses réalisations. Dans la vidéo, elle joue sa chanson « Famous » où elle chante, « Alors je continue juste à accrocher des plaques au mur (Yеah) / Ne t’embête pas, n’appelle pas (N’appelle pas) / Je n’ai pas besoin de ton amour, je n’ai plus besoin de ton amour. « Découvrez-le ci-dessous.