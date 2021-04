Danielle Harris adorerait revenir dans The Last Boy Scout 2 ou ne pas dire à maman de redémarrer

Hollywood remonte dans les années 80 et 90 pour des idées, des redémarrages et des suites depuis un certain temps, et maintenant Danielle Harris a déclaré son désir d’une suite à la comédie d’action de 1991. Le dernier boy-scout. En fait, on dirait que Harris est un grand fan du cinéma des années 90 et espère que plusieurs franchises de cette décennie seront ressuscitées à un moment donné.

« Je veux dire, mon Dieu, pouvoir revenir et faire comme The Last Boy Scout 2, je veux dire, s’il n’y en avait qu’un, ça m’époustouflerait. C’est un autre personnage que j’aimais juste, mais je veux dire, écoute, Je dois revenir à Halloween et je dois revenir maintenant sur Roseanne. Je pense qu’ils sont en train de faire un remake de Don’t Tell Mom [the Babysitter’s Dead]. J’ai entendu des rumeurs, non pas que l’on ne m’ait rien demandé, mais ce serait intéressant. Il n’y a pas un rôle que je n’aimerais pas reprendre, du moins les années 90. Les trucs plus anciens, peut-être pas tellement, mais les trucs des années 90 à coup sûr. «

Danielle Harris joué dans Le dernier boy-scout comme Darian Hallenbeck, la fille du détective privé de Bruce Willis, Joe Hallenbeck. Sorti en 19991 et réalisé par feu Tony Scott, et avec un scénario de Shane Black (Arme mortelle, Les gentils gars) Le dernier boy-scout étoiles Bruce Willis, Damon Wayans, Chelsea Field, Noble Willingham et Taylor Negron.

L’histoire est centrée sur Joe de Willis, autrefois un agent des services secrets de premier ordre, qui est maintenant un enquêteur privé bourru. Son dernier concert protège une danseuse de pole (Halle Berry), mais lorsqu’elle est assassinée, il fait équipe à contrecœur avec son petit ami, Jimmy Dix (Damon Wayans), un ancien quart-arrière avec un problème de jeu, et les deux s’en prennent à ses assassins. Avant longtemps, ils tombent sur un complot d’un magnat du football bien connu (Noble Willingham), découvrant un complot entre des politiciens et le propriétaire corrompu de l’équipe de la NFL.

Pendant que Le dernier boy-scout n’a pas été particulièrement bien accueilli par les critiques à l’époque (il ne détient actuellement que 47% sur Rotten Tomatoes), le film a depuis recueilli un culte dédié grâce au héros généralement hargneux de Willis et à la chimie entre Willis et Wayans en tant que couple dépareillé. Le film a cependant eu ses admirateurs critiques, le critique légendaire Roger Ebert donnant Le dernier boy-scout trois étoiles sur quatre et l’appelant « un superbe exemple de ce que c’est: un thriller d’action brillant, habile, cynique, intelligent, totalement corrompu et vilement misogyne ».

Qu’il s’agisse Le dernier boy-scout justifie qu’une suite soit à débattre, bien qu’il ne soit sans aucun doute pas trop difficile de concocter une raison de réunir à nouveau Hallenbeck et Dix après toutes ces années, mais le public a-t-il vraiment besoin de voir Bruce Willis revenir pour une autre performance assoupie et potentiellement ternir l’héritage culte de l’original?

Ne dites pas à maman que la baby-sitter est morte le redémarrage a été annoncé l’été dernier. Salon de beauté La réalisatrice Billie Woodruff serait la réalisatrice et alignerait un casting diversifié de nouveaux acteurs émergents. Danielle Harris a joué la sœur cadette de Christina Applegate dans la comédie culte originale. si quelqu’un revient du premier, on s’attend à ce qu’il ne s’agisse que de camées.

Avec d’autres suites à des goûts de Arme mortelle, Mourir dur, et Mauvais garçons sur les cartes, sûrement, nous ne pouvons pas exclure une suite à Le dernier boy-scout obtenir le feu vert bientôt. Cela nous vient avec l’aimable autorisation de Comicbook.com.

Sujets: Ne dites pas à maman que les baby-sitters sont morts