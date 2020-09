Daniela Katzenberger n’a pas de tempête: travaillez-vous maintenant sur la progéniture?

03.09.2020 11h52

Daniela Katzenberger vit avec son mari Lucas Cordalis et leur fille Sophia à Majorque. Elle aime la vie de famille, mais est également heureuse de passer des heures agréables avec son mari.

Mais cela ne fonctionne que lorsque la petite Sophia est hors de la maison. À quel point Daniela Katzenberger et Lucas Cordalis sont heureux de quelques heures sans tempête, ont-ils maintenant révélé sur Instagram.

Daniela Katzenberger: danse sauvage de joie

Le couple a publié une vidéo amusante sur Instagram, dans laquelle le chat a écrit: “Si Sophia reste un jour avec son amie … la fête continue de toute façon à Majorque.”

Dans la vidéo, Lucas et Daniela dansent follement et montrent leurs mouvements les plus fous. La joie semble être grande que les deux aient quelques heures pour eux seuls.

Y a-t-il une progéniture maintenant?

Et que font-ils lorsqu’ils ont la maison pour eux? Les fans seraient certainement très heureux des nouveaux arrivants dans la maison Cordalis-Katzenberger.

Enfin, Daniela a expliqué il y a quelque temps que cela ne fonctionnera pas avec la progéniture parce que Sophia dort toujours dans le lit conjugal, et bien sûr, l’heure du berger est plus que difficile.

“Nous ne prévoyons rien!”

Mais est-ce que plus d’enfants sont prévus? Dans le passé, sa fille Sophia et sa grand-mère Iris Klein n’avaient pas caché le fait qu’elles seraient heureuses d’avoir des frères et sœurs et des petits-enfants.

«Nous ne prévoyons rien», a déclaré Katzenberger à RTL et a ajouté: «Nous l’avons fait une fois, pendant un certain temps, cela n’a pas fonctionné. Maintenant, nous ne prévoyons plus rien et nous ne voulons pas non plus d’un deuxième enfant. “

Vous n’empêchez pas …

Daniela admet cependant que Lucas Cordalis aimerait toujours avoir un enfant: «C’est un peu plus difficile pour Lucas d’accepter!» Mais: Daniela et Lucas n’utilisent actuellement pas de contraception, ce qui signifie aussi que théoriquement cela peut arriver à tout moment.

Une chose est sûre, Lucas et Daniela se seront certainement amusés en l’absence de Sophia.

