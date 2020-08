Daniela Büchner sur des photos d’elle nue: “Personne ne veut voir ça!”

28.08.2020 à 20h12

Daniela Büchner a posté une photo d’elle-même en bikini sur Instagram, même si elle savait qu’elle n’obtiendrait probablement pas que des commentaires positifs.

La photo montre Daniela Büchner en bikini serré sur la plage. Elle brille joyeusement et semble se sentir très à l’aise dans son corps.

Elle y a pensé pendant longtemps

La mère de cinq enfants a écrit à propos de la photo: «J’ai longtemps pensé si je devais publier les photos! À la fin de la journée, il y a des tonnes de commentaires comme: “Comment pouvez-vous vous montrer comme ça?”, “Si vous n’avez pas 36 ans, vous ne devriez pas porter de bikini” … “

Daniela a souvent été infectée par des photos ou des messages dans le passé et a dû endurer beaucoup de tempêtes de merde. Néanmoins, elle n’a pas perdu courage.

Elle veut encourager

Elle explique aussi pourquoi elle a quand même posté la photo et continue d’écrire: «Et pour être honnête, JE POSTE POUR donner à toutes les femmes, comme moi, qui n’ont pas les mensurations parfaites, du COURAGE à montrer; AIMES-TOI COMME TU ES! “

Elle sait également qu’elle n’a ni le temps ni l’envie de faire de la honte corporelle. “Acceptez-vous et aimez-vous, comme j’essaie d’habitude”, ajoute Büchner.

Elle est fière d’elle

Daniela est mère de cinq enfants et est fière d’elle-même et de son corps. Elle a déclaré à RTL: «Mon corps a fait un travail fantastique. Il était parfait pour mon mari. “

Et plus loin: “La perfection réside dans l’œil du spectateur et c’est peut-être pour cela que j’ai posté la photo – parce que j’ai souvent des doutes sur moi-même.”

Bikini oui, Playboy non!

Au fait, Danni n’a aucun problème avec les photos de bikini. Mais il n’y aura pas de photos d’elle nue, même si Playboy frappe. Elle dit:

«Pour moi, il y a des limites. Je pense déménager complètement, personne ne veut voir ça. Quiconque peut s’appeler mon ami à un moment donné peut le voir. “

