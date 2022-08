Daniel Stern rejoint la série Apple TV + pour toute l’humanité

Dans quelques news de casting, il vient d’être révélé que Daniel Stern a décroché son prochain rôle dans la série. Par Variété, il a été rapporté que Stern a rejoint le casting de la série Apple Pour toute l’humanité. Il jouera un rôle régulier dans la série en tant qu’Eli Hobson, décrit comme « le nouvel administrateur de la NASA. Ancien PDG de l’industrie automobile, il a été chargé de faire entrer l’agence dans le 21e siècle, un défi bien plus grand qu’il ne l’avait prévu. »

La production de la quatrième saison est actuellement en cours après le renouvellement récent de l’émission. Initialement créée en 2019, l’émission dépeint une réalité alternative dans laquelle la course spatiale mondiale ne s’est jamais terminée après que l’Union soviétique a battu les États-Unis lors de son voyage vers la lune. L’émission met en vedette Joel Kinnaman, Shanel VanSenten, Jodi Balfour, Sonya Walger, Krys Marshall, Cynthy Wu, Casey Johnson, Coral Pena et Wrenn Schmidt.

Dans la troisième saison de l’émission, qui a été créée en juin, l’émission est passée aux années 1990 avec une course vers Mars. Les personnages ont vu leur loyauté mise à l’épreuve en ce qui concerne leurs ambitions pour Mars, aboutissant à une conclusion décisive. Les détails de l’intrigue pour ce qui se passera ensuite dans la saison 4 n’ont pas encore été divulgués au-delà de l’introduction du nouveau personnage de Stern.

Daniel Stern est un acteur vétéran

Daniel Stern est un acteur vétéran avec des dizaines de rôles à son actif, mais on se souvient particulièrement de lui pour son rôle de bandit Marv Murchins dans Seul à la maison et sa suite Home Alone 2 : Perdu à New York. En 2015, Stern a repris ce rôle en quelque sorte en apparaissant comme Marv dans une vidéo maison en réponse à Macaulay Culkin jouant un adulte Kevin McCallister dans une vidéo virale séparée. Stern a créé sa vidéo en conjonction avec la veille de Noël, le moment idéal pour reprendre ce rôle.

« Ils étaient tous très amusants », a déclaré Stern à propos de son Seul à la maison scènes dans un Reddit AMA. « Mon préféré était d’avoir la tarentule ramper sur mon visage. Non seulement c’était vraiment amusant et amusant à faire, mais c’était un défi personnel pour surmonter ma peur d’avoir quelque chose d’aussi dégoûtant et mortel qui rampait sur mon visage. C’était encore plus bizarre parce que je J’ai dû faire ce cri, ce qui signifiait que ma bouche était grande ouverte aussi – et j’avais peur que le petit bâtard ne fasse un détour dans ma gorge ! »

Stern est également connu pour apparaître dans le Citadins films, ainsi que d’autres films comme Tonnerre bleu, Coupe de Villeet De très mauvaises choses. Ces dernières années, il est apparu dans des films comme Une histoire de Noël 2, Jeu terminé, mec !et James contre son futur moi. Il est également apparu dans des émissions de télévision comme Manhattan, Aiguet Aimer.