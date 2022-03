Daniel Radcliffe s’ouvre sur les rumeurs de casting « incroyablement flatteuses » de Wolverine

Nous savons tous que l’arrivée des X-Men dans l’univers cinématographique Marvel est imminente, mais la grande question reste de savoir qui pourrait les jouer. En particulier, Wolverine est quelqu’un que de nombreux fans veulent voir apparaître, mais jouer ce rôle avec le bon acteur pourrait s’avérer être un défi après la représentation emblématique de Hugh Jackman. Un nom qui revient depuis des années est Daniel Radcliffe.

Pendant des années, le nom de Radcliffe est apparu à peu près à chaque fois que des rumeurs selon lesquelles les X-Men seraient redémarrés dans le MCU ont été signalées. Il a toujours nié toute implication officielle, bien que de nombreux fans aient déclaré qu’ils seraient d’accord avec ce casting. Au Le spectacle de ce soir Vendredi soir, Radcliffe a de nouveau été interrogé sur la situation de Wolverine, Radcliffe explique comment il a répondu à cette question si souvent que parfois il s’amusera avec sa réponse. Se référant à une fois de plus récemment abordé les rumeurs, Radcliffe a noté comment il était capable de les remuer, et cela a généré beaucoup d’attention en conséquence.

FILM VIDÉO DU JOUR

« J’ai entendu ça. C’est quelque chose qui revient de temps en temps ces dernières années, et à chaque fois que ça revient, je me dis : ‘Ce n’est pas vrai. Il n’y a rien derrière ça.’ Et tout le monde se dit : ‘Oh, il a dit que c’était peut-être vrai !’ Je me dis : ‘Non, je ne l’ai pas fait, j’ai dit le contraire !’ De temps en temps, je vais m’ennuyer à répondre à la question de manière sensée, alors je vais faire une blague. Chaque fois que je fais une blague, je me dis : « Pourquoi as-tu fait ça ? Ça va se mettre… ‘ Alors, l’autre jour, je me suis dit : ‘Prouvez-moi que j’ai tort, Marvel !’ Et puis ça a déclenché tout un truc. »

Quant à savoir pourquoi son nom revient sans cesse avec le casting fantastique de Wolverine en ligne, Radcliffe a proposé sa théorie. le Harry Potter star le résume à sa taille, car le personnage de Wolverine était à l’origine décrit dans les bandes dessinées comme étant de plus petite taille. Radcliffe se demande si les gens le nomment pour le rôle, c’est simplement à cause de sa taille. En tout cas, il est néanmoins flatté que tant de fans veuillent le voir dans ce rôle, d’autant plus que cela le place dans la ligue de l’acteur de longue date de Logan, Hugh Jackman.

« Je pense que c’est parce que Wolverine, dans les bandes dessinées, est assez court. Donc, je pense que ce sont les gens qui disent: » Qui est un petit acteur? Lui! Il peut peut-être le jouer. Je veux dire, tout ce qui implique la ressemblance la plus fugace avec Hugh Jackman est incroyablement flatteur, donc je suis content de ça. »

Wolverine sera bientôt dans le MCU, mais qui le jouera ?





Renard du 20e siècle

Patrick Stewart reviendra en tant que professeur X dans Doctor Strange dans le multivers de la foliemais on ne sait pas si une version de Wolverine ou autre X Men des personnages apparaîtront. Certains fans aimeraient revoir Hugh Jackman dans le rôle une fois de plus, peut-être pour une apparition dans le second Docteur étrange film. Que cela se produise ou non, le groupe sera probablement repensé avec de nouveaux acteurs pour le MCU à un moment donné dans le futur, et c’est là que de nouveaux noms pour le rôle entreront en jeu.

Un autre nom populaire qui a été nominé par les fans est Scott Eastwood. Certains des autres acteurs qui proposent un casting fantastique incluent Jon Bernthal, Antony Starr, Keanu Reeves et bien d’autres. On ne sait pas qui obtiendra finalement le rôle le moment venu, nous pouvons donc nous attendre à ce que la spéculation des fans se poursuive pendant un certain temps.

Quant à Daniel Radcliffe, le temps nous dira si l’acteur rejoindra jamais le MCU en tant que prochain Wolverine. Dans tous les cas, il peut d’abord être vu comme le célèbre parodiste « Weird Al » Yankovic dans le prochain biopic comique de The Roku Channel. Bizarre : l’histoire d’Al Yankovicdevrait arriver plus tard cette année.





Spider-Man: No Way Home: 3 choses qui n’ont pas fonctionné dans le film MCU

Lire la suite





A propos de l’auteur