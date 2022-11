Daniel Radcliffe sera-t-il le nouveau Wolverine dans les films Marvel ?

Des rumeurs ont récemment fait surface selon lesquelles l’acteur Daniel Radcliffe pourrait jouer un nouveau rôle au sein de Univers cinématographique Marvel comme le légendaire mutant Wolverine. Ces rumeurs ont augmenté en raison des commentaires de l’acteur lui-même, bien qu’il ait récemment admis qu’il ne l’avait fait que par pur ennui.

Dans une interview, Radcliffe a expliqué: « C’est purement une rumeur de la tournée de presse; je dis quelque chose, et puis de temps en temps je m’ennuie de répondre de cette façon, alors je dis quelque chose de différent, et cela le déclenche à nouveau. Je devrais n’ouvre jamais la bouche. » Cela démentirait les rumeurs selon lesquelles il travaille avec Marvel Studios et qu’il remplacera Marvel Studios à l’avenir. Hugh Jackmanqui a été chargé de jouer Wolverine dans les films.

Plus tôt cette année, Radcliffe a parlé pour la première fois de cette rumeur. Dans une interview pour promouvoir le film »The Lost City », il a déclaré: « C’est quelque chose qui revient de temps en temps, car dans les bandes dessinées, Wolverine est court, donc de temps en temps tout le monde dit: ‘Qui est-ce ? acteur court?’ De temps en temps, je m’ennuie de répondre raisonnablement aux questions, alors je fais une blague comme je l’ai fait l’autre jour, et cela a un peu relancé les rumeurs.

Lorsque Hugh Jackman a déclaré qu’il se retirait de jouer à Wolverine en 2017, avec sa dernière apparition dans » Logan », de nombreux fans ont commencé à dire que Radcliffe pourrait être le meilleur remplaçant. Bien que récemment, il a été confirmé que Jackman reviendra au personnage dans le troisième volet de »Deadpool » avec Ryan Reynolds.

Pour le moment, on ne sait pas comment Marvel Studios intégrera les X-Men dans leur univers, car bien qu’il y ait déjà eu un grand nombre de films mutants, il y a pour le moment peu de références à eux dans l’UCM.

Après que » WandaVision » ait fait revenir l’acteur Evan Peters en tant que version de Quicksilver, la franchise a officiellement présenté les mutants dans la série télévisée. Disney+, »Mme. Merveille ». C’était après qu’il a été annoncé que » Deadpool » rejoindrait l’univers partagé, qui fait également partie de la franchise X-Men.

Récemment, le président de Marvel Studios, Kévin Feig, a fait des commentaires sur le retour des X-Men, assurant aux téléspectateurs qu’il y avait des plans pour le retour de l’équipe. Deadpool et Wolverine seront de retour dans « Deadpool 3″, alors vous savez, nous nous rapprochons », a-t-il déclaré.