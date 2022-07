Daniel Radcliffe se rend à Hollywood avec son accordéon dans Weird: The Al Yankovic Story Poster

L’affiche officielle de Bizarre : l’histoire d’Al Yankovic est arrivé. À venir sur The Roku Channel en novembre, le long métrage biographique bizarre Harry Potter acteur de cinéma Daniel Radcliffe dans le rôle du parodiste de chansons le plus célèbre de tous les temps. L’affiche présente Radcliffe dans le rôle de Yankovic avec un accordéon à la main alors qu’il descend sur Hollywood, prêt à basculer en se moquant des chansons les plus populaires de l’époque.

Eric Appel a réalisé le film et écrit le scénario avec « Weird Al » Yankovic. Funny Or Die et Tango ont produit le biopic, qui est loin d’être un film typique sur un musicien célèbre. Yankovic produit avec Mike Farah de Funny Or Die, Joe Farrell et Whitney Hodack aux côtés de Tim Headington de Tango, Lia Buman et Max Silva. Appel, Henry Muñoz III de Funny Or Die et Neil Shah de Tango sont les producteurs exécutifs.

FILM VIDÉO DU JOUR

Ce film présente intentionnellement une trame de fond pour Yankovic qui est radicalement différente du parodiste bien élevé et non fêtard que le chanteur « Eat It » est dans la vraie vie. Vous pouvez consulter le synopsis officiel, ainsi que la nouvelle affiche, pour Bizarre : l’histoire d’Al Yankovic dessous.

Daniel Radcliffe est « Weird » Al Yankovic dans l’histoire vraie sans exagération du plus grand musicien de notre temps. D’une éducation conventionnelle où jouer de l’accordéon était un péché, Al s’est rebellé et a réalisé son rêve de changer les paroles de chansons de renommée mondiale. Un succès instantané et un sex-symbol, Al mène une vie excessive et poursuit une histoire d’amour tristement célèbre qui le détruit presque. Avec Evan Rachel Wood, Rainn Wilson et une distribution de milliers de personnes, leurs agents ne nous laisseront pas révéler.

Roku

Daniel Radcliffe joue un jeune Al Yankovic

Roku

Le film a d’abord été conçu comme une bande-annonce parodique publiée par Funny Or Die sur YouTube. Cette version originale comportait Breaking Bad star Aaron Paul dans le rôle de « Weird Al ». Lorsque le film a été annoncé à Roku, Yankovic a commenté le casting et a plaisanté en disant que cela deviendrait le rôle pour lequel Daniel Radcliffe est le plus connu.

« Quand mon dernier film UHF est sorti en 1989, j’ai fait le vœu solennel à mes fans que je sortirais un grand film tous les 33 ans, comme sur des roulettes », a déclaré Yankovic. « Je suis très heureux de dire que nous sommes dans les temps. Et je suis absolument ravi que Daniel Radcliffe me représente dans le film. Je n’ai aucun doute que c’est le rôle pour lequel les générations futures se souviendront de lui. »





EP Henry Muñoz III a ajouté: «Je suis ravi que mon premier projet en tant que propriétaire de Funny Or Die Studios soit d’aider à porter l’histoire de ‘Weird Al’ Yankovic à l’écran. « Weird Al » est un génie de la bande dessinée et son impact sur la culture pop, sa maîtrise du clip vidéo, sa musique primée et sa vie incroyable conviennent parfaitement aux talentueux producteurs de FOD. Nous sommes honorés de nous associer à Roku, Tango et notre réalisateur Eric Appel sur ce film important. Bizarre a réuni une équipe étrange et merveilleuse de personnes créatives, pour raconter l’histoire d’un homme qui a fait rire et chanter les gens à travers le monde.

Bizarre : l’histoire d’Al Yankovic sera diffusé gratuitement à partir du 4 novembre 2022 sur The Roku Channel.