Daniel Radcliffe revient-il en Harry Potter ?

S’il est une série de films qui ont réussi à rester dans la mémoire collective au fil des années, marquant différentes générations, c’est sans doute Harry Potter. L’histoire du magicien le plus célèbre du monde a été jouée par Daniel Radcliffe, qui présentait également Emma Watson comme sa meilleure amie, Hermione Granger et Rupert Grint comme son frère de cœur, Ron Weasley.

Cependant, cela fait plusieurs années que Harry Potter il a fermé son cycle et le trio de magiciens s’est dissous, prenant, les trois, un chemin séparé. De son côté, Watson s’est éloigné, du moins pour le moment, du métier d’acteur, Weasley a fait différents films comme son grand ami Daniel Radcliffe. Même ainsi, même s’ils ne reconstituent pas actuellement le casting, ils ont tous une grande amitié.

Les trois magiciens les plus célèbres. Photo : (Getty)



Cependant, l’année dernière, le nom des films dans lesquels ils ont joué et l’acteur principal, Radcliffe, étaient à nouveau sur toutes les lèvres et pas précisément à cause d’une situation heureuse. En effet, via les réseaux sociaux, l’acteur britannique a affronté l’auteur original de l’histoire, JK Rowling, qui a lancé une série de tweets transphobes que même Daniel ne pouvait supporter.

A tel point que, pour plus que l’ancien Harry Potter Il a précisé qu’entre lui et celui qui a changé sa vie à jamais, c’est-à-dire JK, il y a un respect mutuel et il y a toujours une belle relation, il semble que ce ne soit pas tout à fait vrai. Est-ce, d’après ce qui s’est passé, l’interprète analyserait à nouveau être le sorcier de Poudlard à une condition : que Rowling ne soit pas présente pendant les films, quelque chose qui, s’il était vrai, mettrait Warner Bros dans la discorde : choisir entre sa star ou son créateur.

JK Rowling aurait été supplanté par Daniel Radcliffe. Photo : (Getty)



Même ainsi, le producteur ne doit analyser cette situation que dans le cas où il décide de traduire le livre Harry Potter et l’enfant maudit sur grand écran car ce n’est que si l’écrivain n’est pas impliqué qu’ils pourront compter sur Daniel Radcliffe. En tout cas, ni Warner ni les deux protagonistes du scandale n’ont confirmé ou démenti la nouvelle.