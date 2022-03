Daniel Radcliffe révèle que les premiers tournages de Harry Potter l’ont souvent gêné

Daniel Radcliffe n’était apparemment pas tout excité lors des premiers tournages de son rôle révolutionnaire dans Harry Potter à l’école des sorciers. Non seulement le film a été son rôle décisif, mais c’est aussi le film qui a fait de lui et de ses co-stars des sensations internationales. Bien que depuis Harry Potter, l’acteur a joué dans de très grands projets, prouvant sa polyvalence dans le jeu d’acteur ; cependant, son fan suit pendant Série Harry Potter est inégalé, le laissant couvert d’éloges de la part des fans. Cependant, l’acteur, dans une récente interview lors de la promotion de son prochain film La cité perduedans lequel il joue le principal antagoniste, a déclaré que pour lui, à l’époque, le projet n’était pas aussi fascinant qu’il y paraît aujourd’hui.

FILM VIDÉO DU JOUR

Lorsqu’un intervieweur de Trop Fab a interrogé Radcliffe et sa co-star Sandra Bullock sur tout projet qui les gênait, Radcliffe a rappelé son expérience de tournage Harry Potter à l’école des sorciers. Il a répondu:

Je pense que, honnêtement, quand j’étais dans Harry Potter et habillé en écolier, ça ne semblait pas être la chose la plus cool du monde à l’époque.

Radcliffe a alors admis avoir réalisé son rôle le plus important et son impact remarquable sur l’ensemble du genre fantastique et du cinéma mondial. Révélant comment il regarde en arrière et réalisant quel héritage il a laissé derrière lui, il dit :

Honnêtement, c’est plus tard que j’ai regardé en arrière et que je suis parti, « C’était incroyablement cool », et je le ressens maintenant, c’est sûr.

Ce n’est pas comme si l’expérience était terrible ou écrasante pour Radcliffe. Sa réponse était une réponse à une question qui faisait référence à un élément du film La cité perdue. Le film présente Channing Tatum dans le rôle d’Alan, un modèle de couverture de livre, qui est gêné par le premier regard de son apparition sur le personnage de Bullock, le livre de Loretta. L’intervieweur a pris ce moment du film et s’est croisé avec les expériences de vie personnelles des acteurs en tant qu’artistes interprètes, demandant si un tel moment est jamais arrivé dans leur carrière. Et il semble que cela soit arrivé trop tôt pour Radcliffe.





La réponse de Daniel Radcliffe vient d’un endroit valide





Warner Bros.

Un certain nombre de fans peuvent être impressionnés par cette réponse de l’acteur préféré des fans. Cependant, il ne se trompe pas de son côté. Au nouvel an Réunion Harry Potterintitulé, Retour à Poudlard, il a été révélé que Radcliffe n’avait presque pas été approché pour le rôle, étant donné que ses parents étaient sceptiques quant à l’entrée de leur enfant dans l’industrie cinématographique. L’acteur n’avait que onze ans avant son audition et la série de films devait être tournée à Los Angeles pour les sept à huit prochaines tranches. Radcliffe a rappelé que ses parents n’étaient pas entièrement favorables à l’appel et qu’il aurait pu ne pas être autorisé à auditionner en premier lieu.

À ce jeune âge, la tête d’affiche d’une franchise aussi importante était évidemment une pression sur lui, car tous les yeux étaient rivés sur lui, le laissant ainsi conscient de son jeu dans son premier long métrage. Mais Radcliffe a heureusement réussi la performance, accélérant la trajectoire de sa carrière. le Harry Potter les films restent les préférés des fans, et beaucoup de gens signent avec, car les films de la série ont retrouvé une nouvelle renommée après la sortie de la réunion. En dehors de La cité perdueRadcliffe devrait également jouer le rôle principal dans la prochaine comédie biographique, Bizarre : l’histoire d’Al Yankovic, sortie à une date non annoncée. De plus, les récentes rumeurs, qu’il a publiquement niées, selon lesquelles il serait considéré pour le rôle de Wolverine l’ont également mis sous les feux de la rampe.





La cité perdue, réalisé par Adam Nee et Aaron Nee, sort le 25 mars aux États-Unis. Il détient actuellement une note de 74% sur le site Web de l’agrégateur d’avis, Rotten Tomatoes.





Daniel Radcliffe est intensément embarrassé par certains de ses premiers rôles dans Harry Potter

Lire la suite





A propos de l’auteur