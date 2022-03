Daniel Radcliffe révèle l’histoire de son casting dans le biopic « Weird Al »

Il y a beaucoup d’attention sur la sortie prochaine de Bizarre : l’histoire d’Al Yankovicen partie à cause de son casting intéressant de Harry Potter ancien Daniel Radcliffe en tant que célèbre parodiste. Basé sur un sketch Funny or Die publié en ligne en 2010, Bizarre imagine une trame de fond alternative pour Yankovic, dépeignant le comédien impeccable comme quelqu’un de très différent de ce qu’il était en réalité. Le film, qui a récemment terminé le tournage, est en développement sur The Roku Channel.

Comme Radcliffe a toujours été un excellent acteur, il ne semble pas y avoir beaucoup de doute sur ses capacités à tirer de ce rôle unique. Même ainsi, le nom de l’acteur n’était probablement pas le premier à apparaître pour la plupart en pensant à qui pourrait être le meilleur pour jouer « Weird Al » dans un film. Visiter Jimmy Fallon le Le spectacle de ce soir Vendredi, Radcliffe a été interrogé sur son implication dans Bizarre : l’histoire d’Al Yankovic en est arrivé à. Et tout se résume à une apparition à la télévision il y a plus de dix ans.

En 2010, Radcliffe était l’invité de Le spectacle de Graham Norton aux côtés de Colin Farrell et Rihanna. Au programme, il a récité chaque mot textuellement de la chanson de nouveauté classique de Tom Lehrer « The Elements ». Cette chanson, qui est réglée sur l’air de la « Chant du major-général » de l’opéra Les pirates de Penzance, répertorie tous les éléments du tableau périodique dans l’ordre. Comme l’explique Radcliffe sur Le spectacle de ce soirYankovic a vu cette séquence, et c’est ce qui a mis l’acteur à l’esprit au moment du casting Bizarre : l’histoire d’Al Yankovic.

« Quand j’ai parlé à Al pour la première fois, je me suis dit : ‘Je suis immensément flatté à l’idée que tu me choisisses pour te jouer, mais genre, pourquoi moi ? Je suis mystifié mais excité. Apparemment… d’une chanson de Tom Lehrer au Graham Norton Show au Royaume-Uni. J’ai chanté une version de ‘The Elements’ aux côtés de Colin Farrell et d’une Rihanna très perplexe, qui je pense était comme, qui est ce gamin, et pourquoi chante-t-il tout ‘The Elements ?’ Et je suppose qu’Al a vu ça et s’est dit : « Ce type comprend peut-être. » Et donc il m’a choisi. J’ai donc beaucoup de chance, et maintenant j’ai pu suivre des cours d’accordéon avec Al. Pour que je puisse aller sur ma tombe.

Le « Weird » lui-même s’est également adressé au casting lorsque la nouvelle du biopic a été annoncée pour la première fois. Il a publié une déclaration suggérant que cela deviendrait le rôle le plus mémorable de Radcliffe, encore plus qu’une certaine autre série de films fantastiques qui avait présenté Radcliffe comme chef de file titulaire pendant de nombreuses années.

« Lorsque mon dernier film UHF est sorti en 1989, j’ai fait le vœu solennel à mes fans que je sortirais un grand film tous les 33 ans, comme sur des roulettes. Je suis très heureux de dire que nous sommes dans les temps. Et je suis absolument ravi que Daniel Radcliffe me représente dans le film », a déclaré Yankovic. « Je n’ai aucun doute que ce soit le rôle pour lequel les générations futures se souviendront de lui. »

Bizarre : Le Al Yankovic Récit n’a pas encore de date de sortie officielle. Vous pouvez regarder la vidéo qui a valu à Radcliffe le rôle de « Weird Al » Yankovic ci-dessous.





