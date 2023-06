Daniel Radcliffe révèle comment Harry Potter l’a aidé avec une scène importante dans WEIRD: The Al Yankovic Story

En discutant avec Entertainment Weekly pour le podcast The Awardist, la star Daniel Radcliffe parlé de travailler sur BIZARRE : L’histoire d’Al Yankovic et révélé comment Harry Potter l’a préparé pour une scène importante dans son prochain film.







Alors qu’il parlait de représenter le chanteur primé aux Grammy Awards et d’écrire des chansons parodiques, Radcliffe a déclaré à EW : « Ce n’était pas quelque chose que j’aurais pu prédire. Mais c’est la joie de mon travail, que parfois vous obtenez quelque chose comme ça et que vous vous disiez : ‘Attendez, quoi ? ‘ »

Radcliffe a poursuivi: « La première réaction du monde en apprenant que j’avais été choisi pour Weird Al a été ma première réaction en me voyant offrir le rôle. Mais ensuite, en le lisant, je me suis dit: » Oh, d’accord, je vois pourquoi cela peut fonctionner , pourquoi ça marche avec moi.’ Ce n’était pas prévu mais une belle surprise. »

Le point de vente a noté que le film de la chaîne Roku est un film parodique, pas un véritable biopic, et comprend de nombreux éléments fictifs.

Le réalisateur du film, Eric Appel, a parlé du casting de Radcliffe dans le rôle de Weird Al en disant : « [Daniel] est un si grand acteur qui peut jouer à la fois du drame et de la comédie. De toute évidence, il a réalisé une franchise de films, en tant qu’acteur principal. Al et moi étions tous les deux de grands fans de lui, et Al avait vu Dan chanter la chanson « The Elements » à la télévision, au Graham Norton Show – c’est ce qui a vraiment scellé l’affaire pour lui. »

Il a poursuivi: « Mais nous étions de si grands fans de tout son travail et nous pensions qu’il comprendrait vraiment ce que nous recherchions. Ce dont nous avions vraiment besoin, c’était qu’il se penche sur le drame de ce personnage d’une manière absurde, et c’est ce qui va le rendre vraiment drôle. Il a juste vraiment coché toutes les cases pour nous.







Daniel Radcliffe a déclaré qu’il était « vraiment ravi » de jouer le rôle de Weird Al

Radcliffe a noté qu’il aimait jouer en tant que Weird Al en disant: « J’ai vraiment adoré ça, et il y avait quelque chose dans l’environnement et le costume et tout ce qui vous aide vraiment à vous engager dans tout cela. »

Le Cornes a déclaré que parce que les scènes de performance ont été tournées dans un grand théâtre, cela l’a motivé à « remplir [the] l’espace et être aussi grand que lui [is]. Et nous avons eu un groupe de fond très jeu [actors] qui me donnaient beaucoup hors caméra et faisaient beaucoup d’encouragements et donnaient l’impression que c’était un concert. »

Radcliffe a ensuite révélé comment ses années de travail sur Harry Potter films l’ont préparé pour une séquence d’action importante dans Bizarre. Dans la scène, Al de Radcliffe affronte les hommes du seigneur de la drogue Pablo Escobar dans le but de sauver une Madonna kidnappée. Al lance des coups de poing, jette des hommes par-dessus son épaule et esquive les appareils de cuisine.

Le Homme de l’armée suisse a dit: « Les choses que Potter m’a apprises sur les cascades étaient de se concentrer et tout ça, mais de se mettre entre les mains de l’équipe de cascadeurs et de travailler avec eux parce qu’ils savent ce qu’ils font. »

L’acteur a ajouté : « Cette scène n’aurait pas eu lieu sans eux et à quel point ils étaient géniaux. Mais oui, c’était super amusant. J’adore faire ce genre de choses parce que j’ai dû en faire tellement. sur Potter. Je ne peux plus en faire autant, mais je dois en faire beaucoup sur ce film en tant que Weird Al.