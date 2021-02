Daniel Radcliffe parle de ses rôles «  étranges  » après «  Harry Potter  »

Mattel Jeu de caractères Mattel Harry Potter et Voldermort

Recréez le duel épique entre Harry Potter et Lord Voldemort avec un pack de 2 poupées à collectionner inspirées de leurs personnages respectifs du film Harry Potter et la coupe de feu! L'accessoire du film comprend la coupe des trois sorciers et une baguette personnalisée pour chaque poupée. Art