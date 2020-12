Daniel Radcliffe parle de la rupture de la baguette et du problème avec les singes sur le plateau de Harry Potter

L’acteur Daniel Radcliffe a eu un début de carrière de rêve lorsqu’il a été choisi pour jouer le rôle de Harry Potter dans la série de films à succès basée sur les livres de JK Rowling. Le look distinctif de Radcliffe en tant que Harry est devenu une partie emblématique de la culture pop, avec les lunettes épaisses, la cicatrice en forme d’éclair et la baguette magique à la main. Dans une interview avec Hot Ones, Radcliffe a pesé sur les rumeurs selon lesquelles il aurait démoli plusieurs paires de lunettes et de baguettes lors de la réalisation des films.

« Je dirais certainement [reports of me breaking multiple prop wands and glasses] sont exagérés, les verres un massivement. Je n’ai certainement pas cassé les lunettes souvent, du tout je ne pense pas. Les baguettes que j’ai définitivement cassées beaucoup parce que je voudrais juste tambouriner sur mes jambes avec tout le temps, et le faire sans cesse et donc probablement comme une fois toutes les trois ou quatre semaines, cela s’affaiblirait au point de casser. Ensuite, je dirais que j’étais vraiment désolé pour le maître des accessoires et il me lançait un regard du genre « S’il vous plaît, arrêtez de jouer du tambour. » Ils ont été très, très gentils avec nous et tolérés plus que je ne l’espère de la part d’un acteur adulte. «

Daniel Radcliffe fait le premier Harry Potter film à l’âge tendre de onze ans. L’acteur a souvent parlé de sa nervosité et de son inexpérience pour devenir le visage d’une franchise aussi massive alors qu’il était encore dans son préadolescence.

Peut-être que le tambour constant était un moyen de gérer la nervosité. L’acteur a également rappelé que, s’il était entouré d’acteurs expérimentés dans les rôles des enseignants de Poudlard, qui donnaient l’exemple en termes de comportement sur un plateau de tournage, certaines de leurs co-stars animales étaient beaucoup moins bien comportées. .

« Débattre de la question de savoir si, non, je dois raconter cette histoire. Vous avez posé une question sur une chose si spécifique dans cette classe McGonagall, il y avait d’abord beaucoup d’animaux pour répondre à cette partie de la question. Ils ont dû avoir plus de soixante là-bas. Je n’imagine pas qu’ils étaient souvent tous ensemble sur le plateau, mais dans cette scène de la classe de métamorphose, il y avait un singe dans une cage qui commençait à se branler sans relâche. Mais en général, le les animaux se sont très bien comportés. Même si je pense que Rupert s’est peut-être aussi fait pipi par une chauve-souris. Je me suis échappé assez proprement après ça. «

Il est étrange de considérer que Radcliffe et ses co-stars essaient de jouer dans une scène pour un film pour enfants tout en essayant d’ignorer le singe hors caméra. Pourtant, l’acteur a toujours parlé de son temps à faire les films Harry Potter avec beaucoup d’affection. Beaucoup parmi Radcliffe et ses enfants co-stars ont également transformé leur renommée du cinéma en une carrière cinématographique réussie en tant qu’adultes, ou la liberté de se retirer en tant que millionnaires à l’âge de 21 ans. Qu’est-ce qu’un peu d’urine de chauve-souris par rapport à tout cela?

