Daniel Radcliffe explique à quel point ce serait « bizarre » de faire une apparition dans l’émission télévisée Harry Potter

Le redémarrage de toute franchise entraîne la question de savoir quelles stars du film ou de l’émission de télévision originale feront une apparition dans un rôle de camée. En ce qui concerne le prochain redémarrage de la télévision de Harry Potterde nombreux fans ont demandé si le garçon sorcier d’origine lui-même, Daniel Radcliffe, sera de passage pour une apparition en tant qu’invité. Cependant, il semble que l’acteur ne pense pas que ce soit particulièrement une bonne idée.





Ayant joué le rôle principal de la franchise dans huit films, et maintenant devenu une star de cinéma très appréciée toujours du rôle qui l’a rendu célèbre, il ne serait peut-être pas surprenant que l’acteur veuille garder ses distances avec le monde des sorciers et horcruxes. Il semble que sa raison de ne pas vouloir faire une apparition dans la série soit davantage à quel point cela serait étrange et à quel point cela pourrait être inutile. Il a récemment dit Le côté de l’acteur de Deadline:

FILM VIDÉO DU JOURFAITES DÉFILER POUR CONTINUER AVEC LE CONTENU

« Je ne pense pas, non. Certainement d’après tout ce que j’ai lu sur la série, ils commencent à zéro et ce serait probablement bizarre de me faire entrer.

Bien sûr, parallèlement à son raisonnement, il y a le problème persistant autour de la position de division continue de JK Rowling sur les questions transgenres, qui a semblé que de nombreuses personnes sur les réseaux sociaux appelaient à un boycott complet de la série lorsqu’elle arrivera enfin. Radcliffe lui-même a critiqué certains des commentaires précédents de l’auteur, et peut-être que cela pourrait aussi être une raison importante pour qu’il ne veuille pas faire une apparition dans tout type de futur projet Harry Potter.

En relation: Harry Potter: Les 10 relations les plus intéressantes de Harry, classées





Avons-nous besoin d’une série télévisée Harry Potter?

Warner Bros.

Le débat sur la question de savoir s’il est trop tôt pour redémarrer une franchise qui s’est terminée il y a un peu plus de dix ans est déjà un sujet brûlant et continuera de diviser les opinions jusqu’à la diffusion de la série. Ensuite, la conversation se tournera sans aucun doute vers des comparaisons directes avec la franchise de films originale.

Bien que certains pensent que la franchise Potter ne devrait pas être refaite, que ce soit à cause des problèmes avec Rowling ou simplement que les films leur suffisent, il y a ceux qui ont lu les livres et veulent voir une histoire plus étoffée. être dit. C’est quelque chose qui est particulièrement vrai des premiers films de la saga en particulier, qui ont laissé de côté de gros morceaux de l’histoire et même certains personnages.

Lors de l’annonce précoce du développement de l’émission, il a été révélé que chaque saison se concentrerait initialement sur un livre. Cela signifie qu’au lieu du long film d’environ 2 heures dans lequel la plupart des romans ont été transformés – à l’exception des deux parties Harry Potter et les Reliques de la Mort – chaque livre se terminera par environ 6 à 8 heures qui lui seront consacrées. Y a-t-il suffisamment d’histoires pour porter cette durée d’exécution, ou cela semblera-t-il beaucoup de rembourrage à un conte que ce qui a été assez bien raconté sous forme de film plus court? C’est quelque chose que nous découvrirons avec le temps, mais c’est encore dans quelques années.