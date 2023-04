Daniel Radcliffe était papa : la première PHOTO de l’acteur d’Harry Potter avec son bébé

Le biberon français Lot de 3 biberons anti-coliques Papa et bébé - Blanc

Le lot de 3 biberons Papa de la marque Biberon Français accompagne votre bébé dès sa naissance. Il est composé d’un biberon 360 ml Papa et bébé et de 2 biberons 210 ml My love et Coeurs. Les flacons sont en copolyester puériculture, cette matière ne capte ni l’odeur ni la couleur des aliments mais surtout ne libère aucune particule de plastique même chauffé à 100°C. Dans le lot, le biberon de 360 ml est muni d’un anneau de réduction ainsi qu’une tétine taille M, 100% silicone pour votre bébé dès ses 6 mois. Le flacon de 210 ml est composé d’une tétine taille S, 100% silicone à utiliser dès la naissance. Ce sont les seuls biberons gigognes au monde. Cela signifie qu’ils s'emboîtent et offrent un gain de place dans le placard ou dans le sac. Pour utiliser le biberon, il vous suffit d’insérer la tétine dans la bague de serrage et visser. Grâce à sa valve anti-colique, la quantité d’entrée d’air entrant dans le biberon est adaptée : moins de bulles d’air pour éviter les coliques. Son flux est régulier et naturel pour respecter le rythme de tétée de bébé. Pour chaque biberon de 360 ml, pensez à ajouter l’anneau de réduction avant le serrage de la bague pour éviter les fuites et avoir un système anti-colique optimisé. Le col de chaque biberon est large pour permettre un remplissage rapide et un nettoyage facile. Attention, il est déconseillé d’exposer le biberon à une température supérieure à 100°C. Ce biberon est durable et évolutif grâce aux opercules qui s'achètent séparément, il se transforme en pot de conservation. Ce lot est apprécié en cadeau de naissance. Le petit + du produit: le lot est vendu avec une pochette en coton bio pour emmener les biberons gigognes partout avec vous.