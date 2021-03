Daniel Radcliffe est le méchant dans La cité perdue de D de Sandra Bullock

Harry Potter L’acteur Daniel Radcliffe jouera le méchant dans la prochaine comédie d’action et d’aventure romantique de Paramount La cité perdue de D. Mettant en vedette Sandra Bullock et Channing Tatum dans les rôles principaux, le film met également en vedette Patti Harrison et Da’Vine Joy Randolph. Bullock produira sous sa bannière Fortis Films aux côtés de Liza Chasin pour 3dot Productions et Seth Gordon pour l’exposition A.

La cité perdue de D est réalisé par Adam et Aaron Nee avec les deux travaillant avec Dana Fox sur le projet de production. Par date limite, l’histoire suit un romancier romantique reclus (Sandra Bullock) qui était sûr que rien ne pouvait être pire que de rester coincé dans une tournée de livres avec son modèle de couverture (Channing Tatum) jusqu’à ce qu’une tentative d’enlèvement les entraîne tous les deux dans une aventure féroce dans la jungle, prouvant que la vie peut être tellement plus étrange et plus romantique que tout de ses fictions de poche.

Daniel Radcliffe est surtout connu pour avoir grandi dans le rôle de Harry Potter, un rôle qu’il a décrit de son enfance à ses premières années d’adulte. Sur une période de 10 ans, Radcliffe a joué le sorcier emblématique dans huit films entre 2001 et 2011. Collectivement, la franchise a rapporté environ 7,7 milliards de dollars au box-office mondial, et sans plus. Harry Potter des films sont actuellement en cours, la franchise continue de vivre avec le Bêtes fantastiques série dérivée.

Après Harry Potter, Radcliffe est apparu dans une variété de rôles radicalement différents de ceux du garçon sorcier. Cela inclut jouer un avocat dans le film d’horreur La femme en noir, un cadavre sensible dans la comédie bizarre Homme de l’armée suisse, et l’assistant de Frankenstein Igor dans le film fantastique de science-fiction Victor Frankenstein. Sur le petit écran, Radcliffe a également joué dans la série humoristique TBS Travailleurs miracles et est apparu sur l’émission Netflix L’Incassable Kimmy Schmidt.

L’un des rôles les plus récents de Radcliffe était l’un de ses plus bizarres à ce jour. L’acteur a joué dans le film de comédie d’action Guns Akimbo de Jason Lei Howden, sorti l’année dernière. Radcliffe a joué un développeur de jeux vidéo qui devient par inadvertance le prochain participant à un match à mort réel qui se déroule en ligne, se battant pour sa survie avec des armes à la main tout en portant simultanément un peignoir et des pantoufles.

Radcliffe assumant certains de ces rôles plus intéressants est le résultat du virage de l’acteur vers des scripts plus intrigants, et de son point de vue, c’est quelque chose qui se produit beaucoup plus souvent avec les films indépendants.

« Dans la plupart des grands studios, je trouve que les scripts ne sont pas aussi stimulants, étranges ou intéressants que ce qu’ils font dans le monde de l’indie ou même dans le monde de la télévision. Donc, les choses vers lesquelles je gravite, jusqu’à présent, elles se produisent simplement être dans le monde indépendant », a déclaré Radcliffe dans une interview StarLifestyle en 2019.

Notant qu’il est toujours prêt à revenir sur un projet à succès dans le bon scénario, Radcliffe a ajouté: « Mais s’il se passe quelque chose dans les studios et que j’adore le scénario, j’adorerais faire partie d’un grand film fou. Il s’agit simplement d’attendre le bon script. «

On ne sait pas quand La cité perdue de D sera publié. Cette nouvelle nous vient de Deadline.

