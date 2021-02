Daniel Radcliffe est extrêmement embarrassé par certains de ses premiers acteurs de Harry Potter

Peu de franchises hollywoodiennes sont aussi aimées que le Harry Potter films. Des générations entières ont grandi en tirant le réconfort et le plaisir des films, et les générations futures continueront de le faire. Une personne qui tire moins de confort des événements à l’écran de la série est Daniel Radcliffe, qui a joué le rôle principal de Harry Potter dans chaque film. Dans une récente interview, Radcliffe a admis que son principal sentiment était une gêne intense à cause de son jeu dans les films.

« Il est difficile de séparer ma relation avec Harry de ma relation avec les films dans leur ensemble. Je suis incroyablement reconnaissant pour cette expérience. Cela m’a montré ce que je veux faire du reste de ma vie. Pour découvrir tôt ce que vous l’amour a vraiment de la chance. Je suis extrêmement gêné par certains de mes acteurs, évidemment [acting], mais oui, c’est comme demander, « comment vous sentez-vous à propos de votre adolescence? » Il y a tellement de choses là-dedans qu’il est presque impossible de distinguer un seul sentiment. «

Daniel Radcliffe n’avait que onze ans lorsqu’il est apparu dans le premier Harry Potter film. En tant que tel, apprendre à agir était une tâche qui a été très apprise au travail. Le jeune comédien a dû s’appuyer sur les indications des personnes en charge des productions, ainsi que sur les conseils des acteurs plus âgés jouant les professeurs de Poudlard.

Naturellement, il y avait beaucoup de polissage à faire avant que Radcliffe ne trouve un rythme naturel pour jouer à Harry. Dans le passé, l’acteur avait déclaré que la meilleure qualité qu’il apportait au rôle était un désir d’apprendre et de vouloir s’améliorer.

«Ce pour quoi je pense que j’étais vraiment bon, et ce que j’avais, ce qui était un énorme avantage pour moi, c’était que j’adorais ça. J’adorais être sur le plateau. J’étais douée pour être sur le plateau. J’adorais apprendre à jouer. être utile. Le plus grand avantage d’être sur le plateau est que vous faites partie d’une équipe. C’est la chose la plus spéciale à ce sujet, et vous vous sentez comme avec tout le monde, vous faites ce truc ensemble, et j’ai adoré ce sentiment de franchise Je pense que c’est vraiment ce qui a fait de moi une personne idéale pour ces films.

Après le Harry Potter films terminés, Radcliffe s’est retrouvé à commencer une carrière d’acteur adulte étant déjà l’un des acteurs les plus populaires au monde, avec des millions de dollars en banque, et aucun souci de maintenir une carrière traditionnelle.

Armé d’une si grande liberté, il s’est lancé dans une série de rôles expérimentaux dans des films décalés, en jouant un cadavre dans Homme de l’armée suisse, à un homme avec des fusils cloués dans ses mains Armes Akimbo. Peu de ces choix ont fait beaucoup impression au box-office, mais Radcliffe a déclaré dans le passé que cela ne l’inquiétait pas. Espérons que l’acteur trouve ses performances en tant qu’adulte plus acceptables que son travail d’enfance. Cette nouvelle a été rapportée pour la première fois à Metro.

Sujets: Harry Potter