Daniel Radcliffe est désolé pour sa performance dans «  Harry Potter  »

2011 marquera la fin de la saga des adaptations cinématographiques de « Harry Potter», Qui avec les livres dont il s’inspire, reste l’une des franchises les plus appréciées par toute une génération de jeunes adultes qui revivent encore et encore les aventures du garçon sorcier dans son combat contre Lord Voldemort et son armée de sorciers noirs.

Daniel Radcliffe Il n’avait que 12 ans au moment où il a été sélectionné pour jouer le rôle principal dans la série et bien que ce ne soit pas un sujet largement connu, ses parents étaient sur le point de rejeter l’offre car cela nécessitait de quitter Londres à Les anges, qui semblait trop soudain Daniel à son jeune âge.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Courtney Love explique ses raisons de quitter le théâtre

Un contrat a été conclu pour Radcliffe pour deux films et la production resterait au Royaume-Uni. La franchise cinématographique se révélera être un énorme succès dès le premier opus, chaque suite devenant un événement très attendu et à ce moment-là, il devint évident que Radcliffe ce serait le visage définitif auquel le personnage est associé.

L’acteur grandirait avec ses fans, démontrant au fil des ans un grand talent dramatique devant l’écran au fur et à mesure que la saga progressait. Et bien que les fans soient plus que disposés à défendre son travail, l’acteur de 31 ans serait étonnamment critique à l’égard de son travail.

Lors d’une récente conversation avec Empire, Radcliffe a déclaré qu’il était « incroyablement reconnaissant » pour l’expérience de faire partie de la série, mais qu’il était « extrêmement embarrassé » par certaines de ses séquences d’acteur tout au long de la franchise, notant qu’il lui était difficile de séparer sa relation avec Harry et sa relation avec le cinéma dans son ensemble.

Je suis extrêmement gêné par certaines parties de ma performance, mais oui, c’est comme demander: «Que pensez-vous de votre adolescence? Il y a tellement de choses là-bas qu’il est presque impossible de résumer en un seul sentiment.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Black Panther 2: Daniel Kaluuya parle de son possible retour

Après avoir terminé la saga, Radcliffe a proposé d’accepter des rôles d’acteur si variés qu’ils éviteraient d’être classés dans un seul genre narratif et malgré le fait que les comparaisons avec la franchise de Harry Potter, son talent est devenu de plus en plus évident.