Daniel Radcliffe donne une performance torse nu effrontée dans Miracle Workers: Oregon Trail Sneak Peek

Pense Hedwige se rencontre Harry Potter. Si vous n’êtes pas familier avec Travailleurs miracles, tu n’es pas seul. C’est un hit avec Daniel Radcliffe et Steve Buscemi, et c’est génial. Le spectacle est une série de comédie d’anthologie américaine pour TBS, créée et écrite par SNL l’écrivain Simon Rich, chaque saison étant basée sur une œuvre différente.

Chaque saison raconte une histoire différente avec le même casting, mais une réinitialisation de ces personnages. Comme histoire d’horreur américaine, mais pas du tout. C’est une comédie, une romance, une émission fantastique par opposition à une horreur tordue. Pour vous donner un avant-goût, regardez l’aperçu de Daniel Radcliffe secouant ce que sa maman leur a donné dans l’épisode de cette semaine pour The Oregon Trailer.

Daniel Radcliffe Il n’a « pas fallu convaincre » de tout donner pour le spectacle, les co-showrunners Daniel Mirk et Robert Padnick ont ​​déclaré: « Daniel était enthousiasmé par l’idée de la séquence de danse dès que nous lui avons proposé. Il a développé la danse avec un chorégraphe et l’a beaucoup pratiqué pendant son temps libre, et son travail acharné a évidemment payé parce que la routine est incroyable. L’une des choses amusantes à propos de travailler avec Daniel, c’est que les scènes les plus folles sont toujours ses préférées », explique le duo. « Il s’engage incroyablement dur à tirer les morceaux les plus étranges et les plus drôles. »

Lorsqu’on lui a demandé si Daniel pensait que la série était amusante à faire, il a répondu : « C’est le cas. C’est extrêmement amusant. changer les rôles que nous jouons chaque année et commencer avec quelque chose de complètement nouveau et frais. Et c’était le premier travail que j’avais fait depuis le début de la pandémie. Donc pour que ce soit mon genre de premier travail, retourner au travail était vraiment – je Je n’aurais pas pu rêver de plus en termes de connaissance de tout le monde et simplement d’être une expérience joyeuse et surtout de filmer à l’extérieur également. »

Steve Buscemi dit à propos de sa collaboration avec Daniel Radcliffe : « J’adore travailler avec Dan. Les deux premières saisons, vous savez, nous n’avons pas vraiment eu beaucoup de scènes ensemble. Et donc avant la troisième saison, les scénaristes, Daniel Mirk et Robert Padnick nous a demandé s’il y avait quelque chose de spécifique que nous voulions voir dans la troisième saison. Et Dan et moi avons fait pression pour plus de scènes ensemble. Et ils ont vraiment réussi parce que la plupart du temps nous sommes côte à côte, vous savez, sur le wagon. Et j’aime qu’ils nous aient rendus, vous savez, en quelque sorte diamétralement opposés. «

Juste pour vous donner un avant-goût de la nature absurde de la série, la première saison a commencé avec le plan de Dieu (Steve Buscemi, en costume de loisirs) de faire exploser la Terre afin qu’il puisse se concentrer sur son dernier rêve : diriger un restaurant fusion. La troisième saison voit le révérend Ezekiel Brown (Radcliffe) diriger sa ville mourante et frappée par la famine vers une vie meilleure sur le sentier de l’Oregon. Gai, non? Lancez-vous ! L’eau est super ! Retrouvez-le mardi 3 août sur TBS.