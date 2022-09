Daniel Radcliffe dit que tout, partout, à la fois devrait être un candidat majeur à la saison des récompenses

Daniel Radcliffe a fait partie de certains des plus grands films d’Hollywood, avec une grande raison étant sa performance dans le Harry Potter films en tant que personnage principal. Son prochain film, Bizarre : l’histoire d’Al Yankovic, attirera sûrement l’attention alors que Radcliffe se transforme en Weird Al, entraînant les fans dans un voyage à travers la vie du chanteur parodique. Bien que l’acteur fasse la promotion de son nouveau film avant la première au Festival international du film de Toronto, Radcliffe a quand même pu partager ses éloges pour un autre film original qui est arrivé en salles plus tôt cette année.





Tout partout tout à la fois suit une immigrée chinoise vieillissante emportée dans une folle aventure dans laquelle elle seule peut sauver le monde en explorant d’autres univers en lien avec la vie qu’elle aurait pu mener. Le film est unique avec son concept et parvient à prendre tous les risques qu’il prend, menant à un score énorme de 95% sur Rotten Tomatoes. Le film est réalisé par Daniel Kwan et Daniel Scheinert, qui ont collaboré avec Radcliffe dans le passé sur Homme de l’armée suisse, une autre production A24. Lors d’une interview avec Collider au TIFF, Radcliffe a exprimé son amour et a partagé quelques éloges Tout partout tout à la fois.

« Mais je pense que c’est … Il est impossible de nier ce que ce film a fait, et comment ils ont fait ce film fou plein des plus grandes idées et de la narration la plus folle. Mais c’est aussi toujours incroyablement beau, sincère et drôle, et amusant tout le temps. C’est le meilleur film que j’ai vu depuis des années. Il devrait convenir à tous, je pense. Et, ouais. Ça me fait… C’est bizarre d’avoir un de mes films préférés réalisé par des gens que je connais maintenant. C’est très… C’est un peu gênant. Je me sens bizarre de leur en parler, mais ça l’est. C’est incroyable. »

Radcliffe pourrait à nouveau faire équipe avec le duo de Daniel, car il a sans aucun doute été impressionné par leur travail sur Tout partout tout à la fois.





Daniel Radcliffe rejoint Eric Appel dans leur prochain projet

La chaîne Roku

Daniel Radcliffe est prêt pour une performance transformatrice quand Bizarre : l’histoire d’Al Yankovic arrive sur la chaîne Roku plus tard cette année, le 4 novembre. Le film « explore toutes les facettes de la vie de Yankovic, de son ascension fulgurante à la gloire avec ses premiers succès comme » Eat It « et » Like a Surgeon « à ses histoires d’amour torrides avec des célébrités et mode de vie réputé dépravé », selon le synopsis officiel du film.

Bizarre met en vedette Evan Rachel Wood dans le rôle de Madonna avec Radcliffe comme personnage principal. Ils sont rejoints par Julianne Nicholson, Rainn Wilson, Spencer Treat Clark, Quinta Brunson, Will Forte et James Preston Rogers. Le film est dirigé et écrit par Eric Appel, avec « Weird Al » pour aider à écrire le scénario. Revenez à Roku plus tard cette année pour voir Radcliffe dans son dernier film, Bizarre : l’histoire d’Al Yankovic.