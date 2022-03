Daniel Radcliffe dit que regarder la momie l’a inspiré à rejoindre The Lost City

Harry Potter l’alun Daniel Radcliffe joue le méchant dans le nouveau film La cité perdueet son casting dans le film remonte à La momie. Réalisé par Adam et Aaron Nee, et mettant également en vedette Sandra Bullock et Channing Tatum, La cité perdue est un film d’action-aventure à gros budget qui rappelle des films similaires d’antan.

Parler avec Le journaliste hollywoodienRadcliffe a révélé ce qui l’avait tant intéressé La cité perdue. L’acteur a expliqué comment il avait récemment revisité La momie, le film d’action-aventure à succès de 1999 avec Brendan Fraser et Rachel Weisz. Trouvant le film amusant et divertissant, Radcliffe s’est retrouvé déçu qu’il n’y ait pas plus de films comme La momie ces jours-ci, alors il était ravi quand La cité perdue arriva peu de temps après.

« Je pense que c’est généralement une bonne règle générale, c’est de faire les films que vous voudriez voir. J’avais récemment regardé The Mummy, the Brendan Fraser, Rachel Weisz [movie] et avait une sorte de genre, ‘Aah! Il n’y a pas de films comme celui-ci. Et puis, je lisais [The Lost City’s script], et j’étais comme, ‘Aah!’ C’est le même genre de, vous savez, juste cette histoire d’aventure totalement amusante. Quand c’est bien fait, [it] est tellement amusant. Et je pense que c’est un très bon exemple d’eux. »

Daniel Radcliffe a aimé jouer le méchant dans The Lost City





Apparaissant dans La cité perdue a également permis à Daniel Radcliffe de jouer un rôle plus méchant en tant qu’antagoniste du film. Dans le film, Radcliffe joue un milliardaire excentrique qui kidnappe un auteur (Sandra Bullock) à la poursuite de la fiction « Lost City of D » décrite dans son dernier roman. Alors que Radcliffe était heureux de faire partie d’un nouveau film d’action-aventure, il admet qu’il a eu beaucoup plus de facilité que Bullock et sa co-vedette Channing Tatum, car ce sont eux qui ont dû faire le travail physique le plus exténuant.

« C’était très amusant. C’est bizarre parce qu’ils ont travaillé très, très dur sur ce film et ont fait un tournage physique assez épuisant, et j’ai passé un moment très cool et je me suis dit: » Hé les gars, vous semblez tous vraiment fatigués » », a récemment expliqué Radcliffe.





Adam et Aaron Nee ont réalisé La cité perdue en utilisant un scénario co-écrit avec Oren Uziel et Dana Fox et une histoire de Seth Gordon. Avec Radcliffe, Bullock et Tatum, le film met en vedette Da’Vine Joy Randolph et Brad Pitt. Il a été présenté en première au festival du film South by Southwest plus tôt ce mois-ci avec des critiques positives.

La cité perdue joue maintenant dans les salles de cinéma. Tu peux trouver La momie en streaming sur HBO Max. Quant à Daniel Radcliffe, l’acteur s’amuse clairement avec les autres rôles qu’il décroche, car il est également la vedette titulaire du biopic Roku. Bizarre : l’histoire d’Al Yankovic. Récemment terminé le tournage avec des plans de première sur The Roku Channel plus tard cette année, le casting du biopic a été réalisé par « Weird Al » personnellement après avoir vu Radcliffe réciter une chanson parodique à la télévision.









