Daniel Radcliffe contre JK Rowling pour ses propos transphobes : "Ne parle pas pour tout le monde dans Harry Potter"

célébrités

Daniel Radcliffe est le visage de Harry Potter, il a donc ressenti le besoin de prendre position contre JK Rowling pour ses commentaires homophobes qui ont affecté les fans.

© GettyDaniel Radcliffe contre JK Rowling pour ses paroles transphobes : « Elle ne parle pas pour tout le monde dans Harry Potter. »

l’univers de Harry Potter Il a suscité la lecture chez des millions d’enfants à travers le monde, ainsi que le cinéma en voyant ses adaptations sur grand écran pendant une décennie. Ce monde fictif n’a fait que le bonheur de ses consommateurs, mais ces dernières années il y a eu une rupture entre les fans et l’auteur des livres, JK Rowling, pour ses propos transphobes. Compte tenu de cela, certaines stars de cinéma se sont prononcées contre et Daniel Radcliffe Il y a fait référence une fois de plus.

C’était en 2020 quand Rowling lance son nouveau roman Sang troublé, qui inclut dans son intrigue un meurtrier qui s’habille en femme pour tuer ses victimes. Ce n’est qu’avec cela que les premières controverses ont été générées, mais elles ont explosé lorsque l’auteur a partagé sur son compte Twitter officiel un article intitulé « Un monde post-COVID-19 plus égalitaire pour les personnes qui ont leurs règles »le considérant offensant. Ensuite, il a tenté une défense qui laissait davantage de commentaires transphobes et a même fermé ses réseaux sociaux.

+Daniel Radcliffe s’est à nouveau positionné contre JK Rowling

Immédiatement, plusieurs membres des adaptations cinématographiques ont pris la parole et l’un d’eux a été Daniel Radcliffequi a déclaré à l’époque : « Les femmes transgenres sont des femmes. Toute déclaration contraire à cela nie l’identité et la dignité des personnes transgenres et nie l’avis des organismes de santé qui en savent beaucoup plus sur le sujet que Jo et moi-même ». Dans les dernières heures, il est revenu pour aborder le sujet de manière crue.

Dans une conversation avec IndieWireon lui a demandé pourquoi il s’était rapidement positionné contre l’auteur à l’époque et il a répondu : « La raison pour laquelle j’ai senti que j’avais besoin de dire quelque chose quand je l’ai fait, c’est parce que, en particulier depuis que j’ai terminé » Potter « , j’ai rencontré beaucoup d’enfants et de jeunes homosexuels et trans qui s’identifiaient énormément à Potter. Et en les voyant blessés ce jour-là, j’ai pensé que je voulais qu’ils sachent que tout le monde dans la franchise ne ressentait pas cela. Et c’était vraiment important..

Sa première lettre de 2020 a été publiée sur le site Le projet Trevorqui gère la plus grande ligne téléphonique de prévention du suicide au monde pour les jeunes LGBTQ+ et Radcliffe depuis 2010 il fait partie : « C’était important d’avoir travaillé avec eux pendant plus d’une décennie, donc je pense qu’il n’aurait pas pu me regarder dans l’attente s’il n’avait rien dit. », concocté Daniel se prépare à sortir le film biographique Bizarre : l’histoire d’Al Yankovic sur RokuTV à partir du 4 novembre.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂