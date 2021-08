Daniel Radcliffe aimerait jouer Sirius Black ou Remus Lupin dans un reboot de Harry Potter

LEGO Expecto Patronum

Inclut 4 figurines LEGO Harry Potter : Harry Potter (version de juin 2019), Sirius Black (version de juin 2019) et 2 Détraqueurs. Cet ensemble Harry Potter LEGO comprend un décor de forêt avec une rive de lac à construire, ainsi que 2 arbres à construire avec une fonction lanceur de sorts, plus un cerf scintillant semi-transparent (nouveauté de juin 2019) sur le dos duquel une figurine peut s'installer. Inclut également la baguette magique d'Harry pour lancer le sortilège Expecto Patronum, comme dans le film Harry Potter et le Prisonnier d'Azkaban. Le plus grand arbre mesure 13 cm de haut, 8 cm de large et 4 cm de profondeur. Le cerf mesure plus de 7 cm de haut.