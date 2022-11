Daniel Radcliffe admet qu’il a d’abord senti qu’il n’était pas le bon candidat pour Bizarre : l’histoire d’Al Yankovic

de Daniel Radcliffe nom est synonyme de Harry Potter franchise, jouant le personnage principal à travers huit films pendant plus d’une décennie de sa carrière. Cependant, l’acteur de 33 ans est sur le point de donner une autre performance emblématique en incarnant le célèbre chanteur parodique « Weird Al » dans Bizarre : l’histoire d’Al Yankovic.

Radcliffe semble se transformer complètement en « Weird Al » dans les différentes bandes-annonces qui ont été publiées au cours des derniers mois. Cependant, Radcliffe admet qu’il a d’abord senti qu’il n’était pas bon pour le rôle. L’acteur est récemment apparu sur L’émission de ce soir avec Jimmy Fallonoù il dit qu’il ne savait pas s’il pouvait jouer le rôle jusqu’à ce qu’il ait lu la première page du script.

« Je connaissais Al, pas personnellement, mais je connaissais son travail, je savais qui il était, alors quand j’ai reçu l’e-mail, vous savez, pour le rôle d’Al Yankovic dans l’histoire d’Al Yankovic, je me disais: » Je veux dire, je Je suis très flatté. Mais il y a sûrement d’autres personnes qui sont physiquement plus proches d’Al… Et tu sais qu’il n’y a qu’un mètre environ entre nous. Mais dès que j’ai lu – honnêtement dès que j’ai lu la première page de le script, je me disais: « Oh d’accord, d’accord, je comprends ce qu’est la blague. La précision n’est pas le but ici, nous faisons tout autre chose. » Et à ce moment-là, je me suis dit : « Oh, je peux faire cette version d’Al », et c’était tellement évident à la lecture du scénario que ce serait une chose géniale et amusante à faire. Il y a comme six chansons et deux séquences d’action et comme des scènes insensées que vous pouvez faire. Donc c’était un oui très facile.