Daniel Radcliffe a reconnu ce qu’étaient les béguins de son adolescence

L’acteur qui a joué Harry Potter Il est dans l’industrie depuis des années et c’est pourquoi il donne des notes depuis qu’il est très jeune. Certains le hantent encore.

©IMDBDaniel Radcliffe.

Nous nous souvenons encore comment étaient les débuts dans Hollywood pour Daniel Radcliffe il y a un peu plus de 20 ans, lorsqu’il a joué dans le premier film de Harry Potter. C’était le début d’une décennie au cours de laquelle pratiquement tout ce qu’il faisait était mis sur le costume du Assistant de Poudlard faire partie des huit films qui ont donné vie à la partie d’ouverture. Plus tard, comme s’il voulait se purger, sa carrière a pris un tournant et il a travaillé dans des productions plus absurdes, comme la récente Bizarre ou ce qu’il a fait dans Armes à feu Akimbo Oui Homme de l’armée suisse.

Depuis qu’il est venu au cinéma, Daniel Radcliffe Il n’a pas cessé de donner des interviews. Cela a poussé beaucoup d’entre eux à retourner « le traquer » grand, avec des réponses qui pourraient vous mettre un peu mal à l’aise et vous faire regretter de les dire devant un micro. Apparemment, il y en a un en particulier qui lui a causé des ennuis il y a une semaine, lorsqu’il est allé donner une interview à un célèbre talk-show.

Lors d’une interview dans l’émission Drew Barrymorel’actrice de Comme si c’était la première fois eu aucun problème dans les virages Daniel Radcliffe faire ses aveux. L’actrice est devenue héberger avait les données et a ensuite décidé de consulter le protagoniste de Bizarre quelles affiches avaient accrochées dans la chambre où il dormait pendant son enfance. Après avoir retardé une réponse, il a publié ces noms.

Les deux écrase le plus important de Daniel Radcliffe pendant son enfance étaient ceux de Cameron Diaz et Drew Barrymore ! En faisant cette révélation, le protagoniste de Harry Potter Il a fait savoir à quel point cette situation le mettait mal à l’aise et à quel point il lui semblait agaçant que plusieurs fois ces réponses obligent les actrices des affiches à être consultées pour leur avis à ce sujet. Mais Barrymoreloin d’être mal à l’aise, a assuré qu’il allait obtenir « tout le jus possible » à cette révélation de son collègue.

+Où regarder Bizarre

L’entretien qui Daniel Radcliffe a donné dans l’émission Drew Barrymore a été présenté dans le cadre de la tournée de presse de l’une de ses dernières sorties : Bizarre. C’est un faux biopic de l’artiste nord-américain Bizarre Al Yankovic où Evan Rachel Bois joue une parodie de Madone Oui Radcliffe incarne le musicien légendaire. Si vous n’avez pas encore vu ce film et que vous vivez au Mexique, nous vous disons que vous pouvez y accéder via La chaîne Rokula plateforme de streaming qui a récemment débarqué dans la région.

