Daniel Kaluuya salué pour sa blague incisive sur la famille royale sur «  SNL  »: «  Black and British  »

Daniel Kaluuya a fait ses débuts en tant qu’animateur hier soir sur «Saturday Night Live», juste après sa victoire aux Golden Globes et sa nomination aux Oscars pour avoir incarné l’activiste Fred Hampton dans «Judas et le Messie noir».

L’acteur de 32 ans a lancé son monologue en répondant en plaisantant à une question qu’il pensait que le public pourrait avoir. «Je m’appelle Daniel Kaluuya, et tout d’abord, je sais que vous entendez mon accent et que vous vous dites: ‘Oh non, il n’est pas noir. Il est britannique! », A-t-il plaisanté.

Daniel Kaluuya fait ses débuts en tant qu’animateur sur « SNL ».

«Je suis ici pour vous assurer que je suis noir», a-t-il ajouté. «Je suis noir et je suis britannique. En gros, je suis ce que la famille royale craignait que le bébé ressemble.

La blague opportune faisait référence à l’interview explosive entre Oprah Winfrey, le prince Harry et Meghan, duchesse de Sussex, le mois dernier. Au cours de la conversation, l’ancienne Meghan Markle, qui est à moitié noire, a allégué qu’avant la naissance de son fils, Archie, en mai 2019, un membre anonyme de la famille royale avait eu des « préoccupations et des conversations » sur « à quel point sa peau pourrait être sombre quand il est né. Les commentaires ont conduit beaucoup à se demander si la famille est raciste.

En rapport

Le zinger a valu à Kaluuya des éloges sur les réseaux sociaux.

« Quelqu’un donne à Daniel Kaluuya l’Emmy maintenant pour la livraison de cette blague de la famille royale #SNL », un fan a écrit sur Twitter.

Quelqu’un donne à Daniel Kaluuya l’Emmy maintenant pour la livraison de cette blague de la famille royale 😂🤣 #SNL – Marques Brandi (@ BBrands26) 4 avril 2021

« Daniel Kaluuya disant qu’il est noir et que je suis britannique est ce à quoi la famille royale pensait que le bébé ressemblerait était le moment le plus drôle de cet épisode, » en a ajouté un autre.

Kaluuya a continué à aborder les différences raciales et culturelles entre les États-Unis et le Royaume-Uni tout au long de son monologue.

«Les gens me demandent toujours:« Qu’est-ce qui est pire, le racisme britannique ou le racisme américain? », A-t-il dit. «Permettez-moi de le dire de cette façon: le racisme britannique est tellement mauvais que les Blancs sont partis. Ils voulaient être libres de créer leur propre type de racisme. C’est pourquoi ils ont inventé l’Australie, l’Afrique du Sud et Boston. »

Kaluuya s’est ensuite moqué de son discours d’acceptation des Golden Globes, où il a oublié de réactiver son microphone.

«J’étais muet! Peux tu croire ça? J’ai raconté la meilleure blague de ma vie, et j’étais muet! dit-il, avant de faire référence à «Get Out», son premier grand succès de film. «J’avais l’impression d’être dans le Sunken Place.»

Kaluuya a terminé son monologue sur une note touchante en donnant un cri à un membre vétéran de la distribution « SNL », Kenan Thompson, alors qu’il se remémorait une histoire de son enfance.

«Avant de commencer, je veux juste dire à quel point je suis reconnaissant d’être ici», a-t-il déclaré. «Quand j’avais 9 ans, j’ai écrit une pièce qui a été jouée avec de vrais acteurs et tout. C’est une histoire vraie. La pièce était basée sur «Kenan et Kel», et cette pièce m’a conduit sur un chemin qui m’a amené à ce stade ce soir avec Kenan dans les coulisses en ce moment.

«Alors je veux juste profiter de ce moment devant Kenan et le monde pour dire, merci maman, merci mon Dieu, et merci, Kel.

En rapport: