Daniel Kaluuya révèle qu’il n’apparaîtra pas dans Black Panther 2

Kaluuya a joué W’Kabi dans le premier film, qui était le meilleur ami de T’Challa/Black Panther (joué par feu Chadwick Boseman) et le mari d’Okoye (joué par Danai Gurira).

Jacqueline Coley, rédactrice en chef des Rotten Tomatoes Awards, a été la première à annoncer la nouvelle sur Twitter, révélant que l’acteur ne reprendrait pas son rôle dans le très attendu suite.

L’acteur a déclaré qu’il n’avait pas pu être dans le film en raison de conflits d’horaire.

Il devrait jouer dans Jordan Peel’s Non, qui tournait en même temps.

En dépit Kaluuya n’apparaissant pas dans le film Marvel, Panthère noire: Wakanda Toujours devrait toujours sortir le 11 novembre de cette année.

Mais le film a également été en proie à la mort de sa star principale Chadwick Bosemandécédé d’un cancer du côlon en 2020.

BosemanLe décès de a laissé de nombreux fans se demander comment le Panthère noire l’histoire se déroulerait alors que la production a été forcée de s’arrêter pendant quelques mois après sa mort, selon GameRant.

Léitita Wright, qui joue la sœur de l’acteur dans le film, s’est entretenu avec Variety au Festival de Cannes, révélant que le prochain film serait un hommage au étoile.

Elle a déclaré: «Nous l’avons honoré en nous engageant dans l’histoire qu’il a commencée, l’héritage qu’il a commencé avec cette franchise, et nous nous sommes simplement engagés chaque jour à travailler dur, quelles que soient les circonstances auxquelles nous avons été confrontés – et nous avons fait face à beaucoup de circonstances , beaucoup de situations difficiles – mais nous nous sommes réunis en équipe et nous avons tout mis dans ce film, donc je suis ravi que vous le voyiez.

Lupita Nyong’o a également révélé à Yahoo! que le réalisateur du film Ryan coogler a travaillé sans relâche sur la réécriture du script pour capturer Boseman‘l’esprit’ malgré son absence.

Elle a déclaré: «Nous avons un leader en Ryan, qui se sent beaucoup comme nous, qui ressent également la perte d’une manière très, très réelle.

« Et son idée, la façon dont il a remodelé le deuxième film est si respectueuse de la perte que nous avons tout vécu comme un casting et comme un monde.

« Il est donc spirituellement et émotionnellement correct de faire cela.

Crédit : Alamy

« Et j’espère que ce que j’attends avec impatience, c’est de se remettre ensemble et honorer ce qu’il a commencé avec nous et en y tenant sa lumière.

La nouvelle de la mort de Boseman envoyée ondes de choc dans le monde entier, comme l’acteurqui a été diagnostiqué au stade 3 en 2016, n’a jamais parlé publiquement de sa maladie.

Suite à la nouvelle, d’innombrables hommages ont été rendus en l’honneur du défunt acteur.

Denzel Washington a publié une déclaration qui disait: «C’était une âme douce et un artiste brillant, qui restera avec nous pour l’éternité à travers ses performances emblématiques au cours de sa courte mais illustre carrière. Que Dieu bénisse Chadwick Boseman.”

En apparaissant sur La Kelly Clarkson Spectacle, de Boseman Panthère noire co-vedette, Angela Basset, a également rappelé sa première rencontre avec le 43-Age actrice lorsqu’elle a reçu un doctorat honorifique à l’Université Howard, et Boseman était son guide étudiant.