Daniel Kaluuya participera au nouveau film de Jordan Peele

Le réalisateur gagnant du Oscar Jordan Peele il est en train de préparer son nouveau projet de film, qui a déjà trouvé deux proyagonistes. Jusqu’à présent, le réalisateur a gardé le secret sur le thème de son nouveau film, mais The Hollywood Reporter confirmerait la participation de Daniel Kaluuya à côté de l’actrice Keke Palmer.

Palmer n’est pas étranger au travail de Peele, ayant fait partie de l’un des épisodes du programme de sketchs humoristiques « Clé et Peele». De plus, elle a déjà une expérience dans le domaine de l’horreur ayant eu un personnage important dans la troisième saison de la série inspirée de la saga « crier».

Kaluuya il n’est pas non plus étranger au travail du cinéaste. Il aurait reçu une nomination pour oscar en 2017 dans la catégorie « Meilleur acteur » grâce à sa participation à « Sortir”, Bande avec laquelle Peele Il a fait ses débuts en tant que cinéaste et avec lequel il a reçu le prix du «Meilleur scénario original».

A propos de son nouveau projet, peu de détails ont émergé à ce sujet, à part le fait que Peele réalisera avec son propre script et que la production a une date de sortie estimée pour le mois de juillet 2022. « Sortir« Aurait également été chargé de promouvoir la carrière de Kaluuya dans l’industrie de Hollywood.

Après avoir fait le saut de la comédie à l’horreur, Peele première en 2019 « Nous», Une cassette qui a aussi son propre scénario. Bien qu’il n’ait pas égalé son prédécesseur au box-office, le film était une nouvelle tentative de Peele dans ses efforts pour construire des thrillers avec un fort sens de la conscience sociale.

Le réalisateur confirmerait dans les interviews passées que le public pouvait s’attendre à ce même style dans son film prévu pour 2022. «J’ai quatre autres thrillers sociaux que je veux révéler dans la prochaine décennie», commenterait le cinéaste, qui assure qu’il cherche à montrez comment être humain est le monstre le plus terrifiant de notre monde.

Peele attend la première de « Candyman», Une bande dont il est co-auteur du scénario et producteur exécutif. Il est également en développement de « Les gens sous les escaliers», Remake d’un des films les plus emblématiques de Wes Craven, qui malgré son rôle de producteur, ses éventuelles intentions de le réaliser n’ont pas encore été révélées.