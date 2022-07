Daniel Kaluuya ne veut pas être James Bond : « Je ferais un méchant »

Daniel Kaluuya pense que ce serait amusant d’apparaître dans un James Bond film, mais il préfère ne pas se déguiser en 007 lui-même. Dans l’état actuel des choses, nous ne sommes qu’à quelques jours de la sortie de Non, le deuxième long métrage du réalisateur Jordan Peele à présenter Kaluuya dans un rôle principal. Cela fait suite à des performances antérieures acclamées dans Peele’s Sortez et Panthère noire ainsi que son tour oscarisé en Judas et le Messie noir.

De toute évidence, Kaluuya est là pour rester à Hollywood, et nous pourrions bientôt commencer à le voir dans des franchises de films à succès. Beaucoup de ses fans ont plaidé pour que Kaluuya joue une nouvelle incarnation de James Bond après la course de Daniel Craig dans le rôle qui a culminé l’année dernière. En promotion du nouveau film de l’acteur Non, Kaluuya a évoqué cette possibilité lors d’une conversation avec Yahoo Entertainment. Il suggère qu’il ne voudrait pas se voir comme Bond, expliquant comment il serait beaucoup plus intéressé à jouer un méchant.

« Je ferais un méchant. Je ne veux pas regarder ma version de James Bond. Ce n’est que moi. C’est juste moi, je vais, ‘Je ne veux pas regarder ça.’ Mais je voudrais regarder un méchant. Je ferais ça. Je pense que ce serait amusant.

Bien sûr, Kaluuya est l’un des nombreux noms qui ont été proposés aux fans en matière de casting fantastique pour le prochain James Bond. Parmi les autres acteurs qui sont souvent mentionnés, citons Henry Cavill, Idris Elba, Tom Hardy, Tom Hiddleston et Robert Pattinson. Top Gun : Maverick La star Miles Teller a également été de la partie après que sa grand-mère ait lancé une campagne sur Internet pour qu’il obtienne le rôle. Dans tous les cas, il n’y a pas de précipitation apparente pour lancer le prochain Bond et cela pourrait prendre un certain temps avant qu’une annonce officielle de casting ne soit faite.

Daniel Kaluuya joue dans Nope

Images universelles

Quant à Daniel Kaluuya, on le verra ensuite dans Non. Le film se concentre sur les habitants d’une ville isolée de Californie assiégée par des OVNIS venus du ciel. Avec Kaluuya, le film met en vedette Keke Palmer et Steven Yeun. Récemment, le réalisateur Jordan Peele a expliqué que l’une des raisons pour lesquelles il souhaitait travailler à nouveau avec Kaluuya était qu’il considérait l’acteur comme le meilleur du secteur. C’est quelque chose dont il se sent très confiant après avoir fait les deux Sortez et Non avec Kaluuya.





« Daniel est mon acteur préféré de tous les temps, et après avoir travaillé sur quelques choses à part puis revenir ensemble, c’était juste un rappel de ce lien de travail spécial que nous avons ensemble », a déclaré Peele à THR. « C’est quelqu’un qui a un sens inné de son caractère – toujours poser les bonnes questions pour débloquer les choses plus loin. J’ai utilisé le fait que Daniel est si immensément regardable et qu’il a ce silence puissant pour lui. Daniel est le genre d’interprète qui n’a pas besoin de mots pour communiquer. C’est quelqu’un qui, dans ces moments calmes, attire davantage le public.

Non sortira dans les salles de cinéma le 22 juillet 2022.