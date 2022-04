Daniel Kaluuya fera ses débuts en scénarisation avec The Kitchen

Daniel Kaluuya prend place derrière la caméra et fait ses premiers débuts en scénarisation. Un an après avoir remporté l’Oscar du meilleur acteur dans un second rôle pour Judas et le Messie noir, l’acteur est prêt à entrer dans le monde de l’écriture de scénarios. Dans son premier crédit d’écriture, la star a écrit le drame dystopique futuriste La cuisine pour Netflix. Issu de sa propre idée originale, le film est également co-écrit par Joe Murtagh (Calme avec les chevaux, Gangs of London). Kaluuya produira également le long métrage sous sa bannière 59% Productions, tandis que Daniel Emmerson produira pour DMC Film, la société de production cofondée par Michael Fassbender. Theo Barrowclough servira de coproducteur, tandis que Conor McCaughan et Fassbender serviront de producteurs exécutifs pour DMC Film.

Le synopsis du drama est le suivant :

La cuisine dépeint un monde futuriste dans lequel le fossé entre riches et pauvres a été poussé à ses limites. Situé à Londres en 2044, toutes les formes de logement social ont été éradiquées et les classes ouvrières de Londres ont été forcées de vivre dans des logements temporaires à la périphérie de la ville. The Kitchen, cependant, est le premier et le plus grand du genre : le dernier village de Londres abritant des habitants qui refusent de déménager et de quitter l’endroit qu’ils appellent chez eux. L’histoire tourne autour des résidents locaux Izi, qui essaie désespérément de trouver une issue, et de Benji, 12 ans, qui a perdu sa mère et cherche une famille, alors qu’ils se battent pour survivre dans un système qui est empilé contre leur.

Izi sera joué par l’acteur et musicien Kane Robinson. Robinson est surtout connu pour son rôle principal dans Netflix Top Garçon séries. Benji sera joué par le jeune nouveau venu Jedaiah Bannerman, découvert par la directrice de casting Aisha Bywaters (TLe dernier arbre, We Are Lady Parts, County Lines).

The Kitchen marquera également les débuts en tant que réalisateur du co-créateur Kibwe Tavares. Tavares a reçu le prix spécial du jury de Sundance pour son court métrage d’animation Robots de Brixton. Il a également été nominé pour le prix du grand jury du court métrage de Sundance pour Jonas, avec Kaluuya. Il a également produit le drame de science-fiction de la BBC Zéros et croix.

La cuisine explorera les inégalités dans le futur de Londres





«En 2011, j’étais dans mon salon de coiffure et il y avait un gars qui se vantait de smash et de prises – des enfants faisant des braquages ​​d’un million de livres en une minute, étant payés 200 € pour le faire. J’ai vu le potentiel d’ouvrir une histoire unique sur l’inégalité, la paternité, la classe, la joie, la résilience, le courage, le défi et l’attention de Londres », a déclaré Kaluuya au Hollywood Reporter. «Maintenant, près d’une décennie plus tard, Kibwe Tavares, Daniel Emmerson et moi sommes sur le point de commencer la production, nous immergeant dans un Londres dystopique qui interroge ce que signifie« soins », à la maison et en tant que société et les dangers de notre avenir si nous restons indifférent à tout ce qui nous entoure.





« The Kitchen est vraiment une lettre d’amour à Londres, la ville qui a défini mon enfance et finalement mon identité », a déclaré Tavaras. « Il se déroule dans une version extrême de notre monde actuel ; nos personnages n’ont d’autre choix que de laisser la ville À travers Benji, un enfant de 12 ans qui a besoin de soins, nous explorons ce que nous, en tant que société, perdons dans les modes de vie en constante évolution et changeants de nos villes. C’est un film pour toutes les communautés. qui essaient de prendre soin les uns des autres.

« J’ai eu le plaisir de produire pour Kibwe au fil des ans et je ne pourrais pas être plus heureux de soutenir maintenant le premier long métrage de Kibwe dans le cadre de la liste de films Netflix UK. The Kitchen est ambitieux, opportun et mettra en valeur la grande vision qu’il a en tant que cinéaste, apportant les nuances passionnantes de construction du monde et de texture du premier scénario de Daniel Kaluuya à notre écran », a ajouté Fiona Lamptey, directrice des longs métrages britanniques de Netflix.





La cuisine commencera à tourner à Londres et à Paris et sortira dans le monde entier sur Netflix en 2023.





