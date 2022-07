Daniel Kaluuya écrase le défi Hot Ones – mais il le rattrape à la fin

Daniel Kaluuya s’est frayé un chemin à travers le défi Hot Ones – mais la chaleur l’a rattrapé à la fin. Regardez-le pleurer un peu et parler de délire ici :

Le format d’interview ingénieux voit des célébrités discuter de leur vie et de leur carrière autour d’une table d’ailes de poulet, qu’elles « apprécient » avec une sélection de sauces piquantes de plus en plus épicées.