Daniel Kaluuya confirme que son film Dark Barney the Dinosaur est toujours en cours

L’idée de Sortez et Non étoile Daniel Kaluuya faire un film basé sur un personnage d’enfance bien-aimé Barney le dinosaure est certainement inhabituel. Mais faites un film basé sur le personnage d’enfance bien-aimé Barney le dinosaure, l’acteur révélant que le projet est toujours en développement et laissant entendre une fois de plus qu’il sera beaucoup plus sombre que prévu.

« Mes derniers films ont été tellement alignés sur ce que je représente en tant qu’homme. Mais il y a beaucoup de choses que je fais en tant qu’homme. J’adore les films pour enfants. Comment tout le monde est-il arrivé au cinéma ? Regarder des films pour enfants. Je ne veux pas me limiter aux limites de ce que je suis perçu.

Au cours de sa conversation avec The Hollywood Reporter, Kaluuya a révélé que le scénario de son Barney le film est actuellement en cours de refonte et a expliqué comment la chanson « Je t’aime, tu m’aimes / Nous sommes une famille heureuse » de Barney a fait que l’acteur s’est senti blessé lorsqu’il a découvert que le monde est loin d’être aussi simple plus tard dans la vie .

Ce n’est pas la première fois que Kaluuya évoque l’impact d’une telle chanson sur sa perception du monde. « Barney nous a appris : ‘Je t’aime, tu m’aimes. Ne vas-tu pas dire que tu m’aimes aussi ?’ C’est l’une des premières chansons dont je me souvienne, et que se passe-t-il quand ce n’est pas vrai ? l’acteur a déclaré en 2020. « Je pensais que c’était vraiment déchirant. Je ne sais pas pourquoi mais j’ai l’impression que cela a du sens. On dirait qu’il y a quelque chose d’inattendu qui peut être poignant mais optimiste. Surtout en ce moment maintenant, je pense que c’est vraiment, vraiment nécessaire. »

Barney le dinosaure est devenu un symbole emblématique de l’enfance depuis la série Barney et ses amis diffusé sur PBS a commencé en 1992. Destiné aux enfants âgés de 1 à 5 ans, l’émission est centrée sur le personnage principal Barney, un grand dinosaure violet sympathique qui transmet des messages éducatifs à travers des chansons et de petites routines de danse avec une attitude optimiste et optimiste. Il semble que Daniel Kaluuya Barney Le film adoptera une approche différente du matériau, scrutant le dinosaure violet et ses messages faux et simples sur la vie.

Si rien d’autre, cela ressemble certainement à une idée intrigante.

Avant de s’attaquer à Barney, Daniel Kaluuya combattra d’abord des extraterrestres à Nope

Avant de poser un regard sombrement analytique sur Barney le dinosaure, Daniel Kaluuya retrouvera d’abord le réalisateur Jordan Peele pour Non. Écrit, réalisé et coproduit par Jordan Peele sous ses Monkeypaw Productions, et avec Daniel Kaluuya, Keke Palmer, Steven Yeun, Brandon Perea, Michael Wincott, Wrenn Schmidt, Keith David, Non suit les frères et sœurs OJ et Emerald Haywood alors qu’ils tentent d’utiliser la présence de l’OVNI pour gagner de l’argent et sauver leur ranch. Partis pour capturer l’OVNI sur film et peut-être sauver leur ranch de la fermeture, les extraterrestres habitant l’OVNI n’apprécient pas d’être pris en photo, décidant de torturer les Haywoods et le reste de la ville comme punition.





Non est prévu pour être publié le 22 juillet 2022 par Universal Pictures.