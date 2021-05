Daniel Howell parle de sa tentative de se suicider dans un nouvel extrait de livre

You will Get Through This Night sortira le 18 mai.

Daniel Howell s’est ouvert sur sa santé mentale et a tenté de se suicider pour son prochain livre, Vous traverserez cette nuit.

Nous connaissons tous le YouTuber pour être la moitié de l’hilarant duo YouTube Dan & Phil avec son meilleur ami Phil Lester. Daniel est ouvert à propos de sa santé mentale avec ses abonnés depuis un certain temps maintenant. En 2017, il a partagé une vidéo intitulée « Daniel and Depression » sur la vie avec la dépression.

Bien que Daniel ait été ouvert au sujet de sa santé mentale, il a promis de «mettre son âme à nu» dans son prochain livre, qui est un guide pratique sur la gestion de votre santé mentale avec l’aide de psychologues. Mardi (11 mai), Dan a publié quelques exercices émotionnels du livre sur Instagram, qui sortira le 18 mai.

Daniel Howell parle de la tentative de se suicider dans un nouvel extrait de livre. Photo: Daniel Howell via YouTube

Dans l’introduction, Daniel explique comment derrière sa façade il luttait réellement: « Je me suis retrouvé à patauger sans but dans un épais brouillard de stress, de panique, de panique et de manque d’énergie, ce qui m’a finalement fait glisser dans un trou noir que je ne pouvais pas sortir. J’ai appris que je ne prenais pas soin de ma santé mentale et qu’en réalité j’étais stressée, anxieuse et gravement déprimée. »

Il a également parlé de tenter de se suicider alors qu’il était adolescent alors qu’il luttait également pour accepter sa sexualité. «Essayer de survivre à l’enfer post-apocalypse de Battle Royale d’une école pour garçons, dans une société largement homophobe, m’a fait comprendre que j’étais essentiellement défectueux», a-t-il expliqué. «Je me sentais coupable d’être ‘mauvais’, donc je ne pouvais me tourner vers personne pour parler de ce que je ressentais à propos de cette partie honteuse de moi-même. Sans entrer dans trop de détails traumatisants, c’était assez terrible.

« Constamment exclu, fatigué des abus physiques et verbaux constants que j’ai subis partout où je me tournais, chaque jour, me sentant fondamentalement défectueux et qu’il n’y avait pas d’échappatoire en vue – j’ai tenté de me suicider. Heureusement, cela a échoué. »

Daniel est toujours en train d’accepter sa sexualité, cependant, il espère que son récit personnel aidera ceux qui en ont besoin. Sur Instagram, il a écrit: « Je dévoile toute mon âme dans ce livre avec le souhait que vous n’ayez pas à endurer les mêmes difficultés que moi. D’une manière ou d’une autre, j’ai toujours peur de parler de ce que je ressens vraiment ou de ma sexualité (ce qui j’imagine que ce sera un voyage beaucoup plus long) .. être ouvert et vulnérable ne me vient pas naturellement, mais avec cela au moins du bien peut sortir de ce que j’ai vécu.

« Dans une semaine, cette histoire ne sera plus la mienne – elle sera dans le monde et la vôtre. J’espère que cela aidera. »

Lorsque la vie est difficile, les Samaritains sont là – jour ou nuit, 365 jours par an. Vous pouvez les appeler gratuitement au 116 123, leur envoyer un e-mail à [email protected] ou visiter www.samaritans.org pour trouver l’agence la plus proche. Aux États-Unis, vous pouvez demander conseil en contactant la National Suicide Prevention Lifeline au 1-800-273-8255.

