Daniel Ek, Dawn Ostroff et Sten Garmark font la lumière sur les informations qui ont conduit Spotify dans l’arène du podcast – Spotify

Saviez-vous que Spotify aurait pu être une société de vidéo? Ce n’est que la dernière révélation du cofondateur et PDG de Spotify Daniel Ek dans notre directeur R&D Gustav Söderströmle podcast de, Spotify: une histoire de produit. La mini-série apporte des auditeurs des histoires d’initiés sur la stratégie et le développement du produit chez Spotify racontées par les personnes qui l’ont construit.

Dans l’épisode le plus récent, Gustav parle de la recherche de Spotify pour son «premier deuxième produit» avec Daniel. Et pendant un moment, ce produit aurait pu être la télévision. Mais grâce à des expériences internes pendant la Hack Week, ainsi qu’à la prise de conscience que les auditeurs en Allemagne utilisaient la plate-forme pour lire des livres audio (téléchargés sous forme de morceaux de musique), l’équipe a réalisé qu’il y avait une meilleure opportunité: le contenu oral.

«Il y avait tellement de signaux qui indiquaient que c’était la bonne chose», partage Daniel. «Et puis, en fin de compte, si nous pouvions faire cela et si nous pouvions fusionner les podcasts avec la musique et entrer essentiellement dans l’audio, nous serions dans un bien meilleur endroit stratégiquement. . . Il était clair qu’il n’y avait personne dans le monde pour saisir cette opportunité, et cette opportunité est énorme.

Ainsi a commencé le passage de Spotify à un stratégie audio-first en 2019.

« Nous avons estimé que l’une des grandes choses que nous pouvions faire était d’accélérer la croissance des podcasts », partage Sten Garmark, Head of Consumer Experience de Spotify, qui est l’invité de l’épisode. «C’est un média fantastique qui a connu une forte croissance, mais ce n’est pas encore un véritable produit grand public – ce n’était pas quand nous avons commencé et ce n’est sans doute toujours pas le cas.»

Dawn Ostroff, notre directeur du contenu, rejoint Gustav sur le podcast pour parler du développement de contenu original pour diriger l’espace audio et accélérer la croissance du podcast dans le processus. «Tout le monde a apprécié le fait que nous pouvions mettre notre propre imprimatur sur une industrie, que nous pouvions diriger l’ensemble du média», explique Dawn. «L’industrie était si fragmentée et [before Spotify], personne n’était intervenu pour vraiment agréger l’entreprise d’un point de vue créatif, commercial ou publicitaire. »

Suivez le récit de Gustav et ses invités et partagez quatre leçons clés sur la stratégie produit que Spotify a apprises en cours de route.