Daniel Dörrer conquiert un colosse de 147 kg à Bangkok

Daniel Dörrer, qui vit en Thaïlande depuis trois ans, a pu s’imposer tôt samedi lors d’un match de boxe à Bangkok contre le héros local de 50 kg plus lourd Tang Mo en éliminant au deuxième tour. Le duel annoncé comme « David contre Goliath » était le combat principal de la série d’événements « The Slam ».

«C’était un peu comme Kickboxer 3 quand Van Damme a combattu le tout-puissant Tong Po en Thaïlande. Pour moi, ce n’était plus que Tang Mo », a déclaré Daniel Dörrer d’Ellwangen, devenu connu sous le nom de« Peaceful Warrior ».

Après une série de défaites en MMA, notamment face à Goran Reljic et Christian Eckerlin, le joueur de 35 ans a pu terminer l’année victorieusement avec un duel de boxe. Dans la capitale thaïlandaise Bangkok, il a mis fin au combat contre Tang Mo, qui s’est déroulé devant un certain nombre de spectateurs, au deuxième tour par KO

«Dans le premier tour, je me suis cassé les côtes avec des coups au corps. Nous l’avons remarqué et nous nous sommes donc concentrés dessus au second tour. En fin de compte, je l’ai ensuite finalisé avec une longue ligne droite vers le corps », a décrit Dörrer ses tactiques de combat.

Tang Mo, originaire des Philippines, vit à Bangkok et se bat régulièrement dans divers arts martiaux, tels que le MMA, le Muay Thai, le grappling et la boxe. Notamment à cause de son corps avec un poids vif fier de 147 kg, c’est une petite star de la métropole et est souvent réservée pour des événements locaux.

Pour le dix fois champion du monde de kickboxing allemand, son apparition contre Mo était son 227e combat. Pour le polyvalent, qui vit maintenant sur l’île ensoleillée de Koh Samui depuis trois ans et dans la salle de sport phare Superpro Samui, dans laquelle des grands de l’UFC comme Alistair Overeem se préparent, s’entraînent et vivent régulièrement, de nouveaux projets sont déjà en attente pour l’année à venir, comme il nous l’a dit.

«Mon prochain combat de MMA est déjà planifié. Tang Mo veut une revanche au printemps. Mais cette fois en MMA. «

