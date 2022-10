Daniel Craig voulait tuer James Bond après Casino Royale

Daniel Craig dépeint James Bond pendant cinq 007 films, en commençant par Casino Royale en 2006 jusqu’à sa dernière performance dans Pas le temps de mourir en 2021. Les films ont lancé la carrière de Craig dans un autre monde de superstars, faisant de lui un nom connu et l’une des meilleures performances de Bond à ce jour. Donc, après 15 ans sous les projecteurs, il n’est pas surprenant que l’homme de 54 ans cherche à conclure les choses en beauté. Cependant, il s’avère que Craig était prêt à quitter la franchise après la première du premier film.

L’attitude de Craig envers les films a longtemps fait parler d’elle. En 2015, l’acteur a déclaré qu’il préférait se trancher les poignets plutôt que de rejouer Bond, même s’il reviendrait éventuellement pour un cinquième et dernier film. Maintenant, la productrice de longue date de Bond, Barbara Broccoli, a donné un point de vue extérieur sur Craig, racontant Le podcast du film Empire il pensait déjà à tuer son personnage après Casino Royale.

« Eh bien, Fleming avait flirté avec le meurtre de Bond à quelques reprises. Donc ça a toujours été là. Mais je me souviens qu’après Casino Royale, nous avons eu une première à Berlin, et après toute la fureur qui a éclaté à propos du casting de Daniel Craig, quand nous a ouvert le film et il a été un succès extraordinaire, c’était un énorme soulagement quand nous voyagions à travers le monde. Et nous avions eu cette première à Berlin et je me souviens que nous étions montés à l’arrière de la limousine, nous étions tous très heureux Et Daniel a dit: « Combien de ces films suis-je censé faire? » Et j’étais comme « Oh mon Dieu. » J’aurais aimé dire dix. Mais je lui ai dit la vérité. Et il a dit : « Et si on me tuait ? J’ai dit « Daniel, nous venons juste de faire le premier. Ne commencez pas à parler de vous tuer. »