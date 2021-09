Daniel Craig s’est opposé à ce que Hugh Jackman soit le nouveau James Bond

Célébrités

James Bond cherche un successeur et Hugh Jackman fait partie des favoris, mais Daniel Craig est complètement démenti. Sachez ce qu’il a dit.

Cinéma© GettyDaniel Craig et Hugh Jackman

James Bond ne se terminera pas, mais l’ère de Daniel Craig en tant qu’Agent 007. Après cinq apparitions en 15 ans donnant vie à ce personnage emblématique, l’acteur est prêt à laisser la place à un successeur. Demain, le 30 septembre, il sera présenté en première mondiale Pas le temps de mourir, le film avec lequel cet interprète fait ses adieux à la franchise.

Hier après-midi, la première britannique a eu lieu où le casting complet de James Bond était présent sur le tapis rouge. Aussi, en accompagnant Daniel Craig Il y avait la famille royale, plus précisément les princes Carlos et William avec leurs épouses respectives, Kate Middleton et Camilla Parker Bowles. Sans aucun doute, un adieu en style et plein d’émotions.

C’est cela, c’est précisément ce qu’a admis Bárbara Brocoli, productrice de la marque, qui a déclaré qu’ils ne chercheraient pas un nouveau James Bond pour que « Daniel a ton moment de fête”. Cependant, la liste des candidats pour ce personnage est déjà ouverte et on y trouve de nombreux noms reconnus comme Hugh Jackman, qui est devenu l’un des favoris.

Mais, bien qu’étant l’un des plus choisis par le public, Hugh Jackman n’a pas le soutien de l’actuel Bond, Craig. En effet, dans une récente interview avec Lorraine Kelly, le Britannique a été interrogé sur la possibilité que la star de X Men être son successeur et, avant cela, il n’a pas hésité à répondre : « Ça ne sera pas. Sur mon cadavre”.

Il convient de noter que ces mots que Daniel a prononcés entre rires et comme une blague juste pour agacer son grand ami Jackman. En effet, Hugh n’était pas loin et, via les réseaux sociaux, il a partagé un morceau de l’interview pour répondre à son collègue. « Bon. Voilà qui met fin à la rumeur ! Daniel, ami, tu seras toujours 007 pour moi. Pas le temps de mourir, je m’inscris” A écrit l’Australien.

Même ainsi, il faut se rappeler qu’avant que Craig ne soit choisi par la société de production, Jackman était l’un de ceux qui refusaient de se produire James Bond, bien qu’il ait toujours été intéressé à le faire. « J’ai toujours voulu être 007. C’est le seul super-héros britannique« , a dit à Le projet par certaines occasions.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂