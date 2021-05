Daniel Craig se prépare pour le tournage de « Knives Out 2 »

L’actualité de «Knives Out 2», le nouveau film réalisé par Rian Johnson, n’a pas été rare ces dernières semaines, puisque le cinéaste a une fois de plus préparé un casting multi-étoiles qui accompagnera Daniel Craig dans une nouvelle affaire mystère qui débutera. son tournage en Grèce cet été.

Ce film, qui sera produit exclusivement pour Netflix et avec un troisième opus officiellement confirmé, a récemment confirmé parmi ses acteurs Kate Hudson, Janelle Monae, Edward Norton et bien d’autres qui seront dans le viseur du sagace inspecteur privé Benoit Blanc.

Le consulat grec à New York a publié via son compte officiel sur Instagram une photo de Daniel Craig, qui a obtenu son visa pour visiter le pays et l’a reçu du consulat général Konstantinos Koutras.

Même si le message ne fait référence qu’au visa de voyage de Craig, cela suggère que les plans de tournage seraient toujours dans le cadre de son calendrier annoncé précédemment. Inutile de dire que l’acteur britannique (qui attend la sortie de « No Time To Die » cette année) sera le seul acteur à revenir pour la suite.

Bien avant que Netflix puisse confirmer l’achat de « Knives Out » et de ses deux suites, Rian Johnson, le réalisateur et scénariste de l’histoire, aurait confirmé que son plan pour la suite était de suivre une ligne similaire à celle des histoires d’Agatha Christie. Et ses romans sur Hercule Poirot, donc chaque film présentera un cas différent de Benoit Blanc.