Daniel Craig révèle comment son expérience de James Bond s’est avérée utile pour Knives Out 2

Couteaux sortis a pris le monde par surprise en 2019. Non seulement le film a racheté le réalisateur Rian Johnson, que certains fans reprochent encore d’avoir ruiné à jamais Guerres des étoilesmais il a également rapporté plus de 300 millions de dollars dans le monde. Couteaux sortis a été acclamé à la fois par les téléspectateurs et les critiques pour sa tournure non conventionnelle sur le genre du mystère du meurtre, ses commentaires sociaux mordants et les performances principales d’Ana de Armas et Daniel Craig, qui ont joué le détective Benoit Blanc.

Daniel Craig et Rian Johnson devraient revenir pour le prochain Oignon de verre : un mystère à couteaux tirés, mais ils ont une tâche capitale devant eux : s’assurer que la suite soit à la hauteur de la première. Après tout, il n’est pas facile de donner suite à un film nominé aux Oscars et classé à 97 % Rotten Tomatoes comme Couteaux sortis.

Cependant, il n’est pas rare que les suites éclipsent l’original, et Daniel Craig en a une expérience directe. L’alun de James Bond a revigoré la franchise avec Casino Royale puis encore avec Chute céleste avant de terminer son passage l’an dernier avec Pas le temps de mourir. Bien sûr, Spectre et Quantum de réconfort étaient des suites quelque peu moche, mais d’autres sont souvent comptés parmi les meilleurs thrillers d’action du siècle.

Craig et Johnson envisagent de reproduire le succès de Couteaux sortis avec Verre Oignon, mais en innovant à nouveau plutôt que de simplement refaire l’original. Dans une récente interview avec Empire Magazine, Craig a déclaré :

« Comment diable pouvons-nous prendre quelque chose qui a attiré l’imagination des gens et les a fait parler de meurtres mystérieux, et le refaire sans que cela devienne un pastiche de lui-même? J’ai passé les 15 dernières années de ma vie à essayer de faire ça dans une franchise, donc je n’en ai pas peur. Si vous avez les bonnes personnes dans la pièce et le bon talent, alors vous pouvez le faire. Rian est un écrivain de génie et ne veut pas répéter [himself]. Nous ne voulons pas non plus laisser tomber les gens; nous voulons que le public apprécie le monde que nous avons créé dans le premier et croit en celui-ci. »

Empire a également publié une toute nouvelle image de Daniel Craig dans le rôle de Benoit Blanc, que vous pouvez consulter ci-dessous.





Oignon de verre : un mystère à couteaux tirés Arrivera sur Netflix fin 2022

Netflix a payé beaucoup d’argent, bien plus que le prix demandé par Lionsgate, pour acquérir les droits sur le Couteaux sortis suites. Amazon débourse un demi-milliard pour le Seigneur des Anneaux est toujours compréhensible, mais Netflix fait de même pour Couteaux sortis est juste déconcertant. Il semble que le streamer ait une grande confiance en Oignon de verre : un mystère à couteaux tirés, et il sera évident assez tôt si le film valait l’investissement ou non.

Verre Oignon devrait être présenté en première au 47e Festival international du film de Toronto le 10 septembre et clôturera également le BFI London Film Festival en octobre avant d’avoir une sortie limitée en novembre. Oignon de verre : un mystère à couteaux tirés fera finalement ses débuts sur Netflix le 23 décembre 2022.

Écrit et réalisé par Rian Johnson, Verre Oignon a mis en place un autre casting pour la deuxième aventure de Benoit Blanc, cette fois avec Edward Norton, Janelle Monáe, Kathryn Hahn, Leslie Odom Jr., Jessica Henwick, Madelyn Cline, Kate Hudson, Dave Bautista et Ethan Hawke. Le premier synopsis de l’intrigue pour Oignon de verre : un mystère à couteaux tirés lit: