Daniel Craig regrette le commentaire « ingrat » de James Bond de l’interview de 2015

Pas le temps de mourir la star et futur ancien acteur de James Bond Daniel Craig a jeté un nouvel éclairage sur celles commentaires controversés qu’il a faits sur le rôle il y a plusieurs années. Craig, qui a fait ses débuts en tant que 007 dans Casino Royale en 2006, termine sa course en tant que personnage avec la sortie de Pas le temps de mourir. Il s’agit de la 25e tranche de la James Bond série de films et le cinquième film pour Craig.

En 2015, Daniel Craig venait de terminer le tournage de son quatrième Lier film, Spectre, quand il faisait une série d’interviews pour promouvoir la suite. Le tournage avait été particulièrement difficile pour l’acteur, qui s’était même cassé la jambe pendant la production. Inutile de dire qu’il n’était peut-être pas dans le meilleur état d’esprit lorsqu’il a déclaré au magazine Time Out qu’il préférait « me couper les poignets » que de faire un autre James Bond film à cette époque.

Depuis Daniel Craig signé pour Pas le temps de mourir, de nombreux fans se sont souvent référés à cette remarque, se demandant pourquoi l’acteur ferait un autre film après avoir dit quelque chose comme ça. Récemment, une vidéo de l’ensemble de Craig disant qu’il « aimait chaque seconde » de jouer le rôle à travers les cinq films a fait revenir de nombreuses personnes à cette interview de 2015. Dans une nouvelle interview avec Radio Times, Craig a déclaré qu’il regrettait d’avoir dit ce qu’il avait fait, car cela le rendait « ingrat ». En réalité, l’acteur se sentait épuisé après un tournage difficile et n’avait pas l’intention que le commentaire soit pris si au sérieux.

« Pour être tout à fait honnête, je me disais : ‘Je ne sais pas si je peux en faire un autre.’ j’ai fini de filmer Spectre avec une jambe cassée. À propos du fait que j’ai maintenant la cinquantaine, j’ai pensé : « Est-ce que j’ai ça en moi ? Est-ce que je veux traverser tout ça ?’ J’avais besoin d’une pause. Un peu plus de compétence dans la réponse aurait pu être mieux. Je plaisantais, mais cela m’a semblé ingrat. »

Il n’y avait aucune rancune envers Daniel Craig de la part du James Bond équipe. La productrice Barbara Broccoli a défendu l’acteur en prenant la responsabilité de la situation, déclarant qu’ils n’auraient pas dû demander à Craig de faire la presse trop tôt après la production. Le producteur a déclaré : « C’était de notre faute. Le tournage avait été long. Il s’était blessé. Et puis nous avons dit : ‘Pourquoi ne faites-vous pas juste une semaine de presse à la fin du tournage ?' »

L’avenir de James Bond n’est pas clair après Pas le temps de mourir, mais Daniel Craig a également partagé ses réflexions sur la question de savoir si le personnage devrait être échangé entre les sexes. Il a également déclaré à Radio Times qu’il préférait voir « un rôle aussi bon que James Bond, mais pour une femme ». Ce point peut être démontré dans Pas le temps de mourir, dans lequel Lashana Lynch est censé devenir le prochain 007 après la retraite de James Bond de Craig. En tout cas, c’est la fin du chemin pour Craig.

Pas le temps de mourir sortira dans les salles britanniques le 30 septembre, suivi d’une sortie aux États-Unis le 8 octobre. Les commentaires de Daniel Craig proviennent de Radio Times.

