Daniel Craig pense que les « Bond Girls » n’existent plus

La franchise de films James Bond existe depuis 1962, sous la direction de Terence Young, l’acteur écossais Sean Connery a joué dans « Dr. Non », la première adaptation cinématographique de l’œuvre de l’écrivain Ian Flemming, présentant au public l’un de ses archétypes les plus controversés aujourd’hui.

La compagne s’appelle « Bond Girl » dans chacune des aventures de l’agent 007, qui non seulement se caractérisent par des noms aussi exotiques que Honey Ryder ou Pussy Galore, mais incarnent également une certaine sensualité typique de la « femme fatale » Du cinéma noir, servant d’intérêt romantique pour le personnage malgré la nette différence d’âge entre les deux.

L’arrivée de Judi Dench dans la franchise en prenant le rôle de M, l’agent supérieur qui émet les ordres de Bond, l’agent de la franchise 007 avait au fil des décennies pris des décisions discutables quant à la représentation de ses personnages féminins, ce qui n’a pas été tout à fait bien. reçu par le public moderne.

Cependant, à l’époque de Daniel Craig en tant que protagoniste, en plus de la présence de Dench on se retrouve face à des personnages comme Madeleine Swann (Léa Seydoux), Nomi (Lashana Lynch) ou Paloma (Ana de Armas), qui ont réussi à rompre avec ce récit archétype de la « Bond Girl ».

Après la première de « No Time To Die », le film avec lequel Craig dit officiellement au revoir à son travail de James Bond, l’acteur a partagé sa propre opinion sur les soi-disant « Bond girls » lors d’une conversation avec EW, assurant que il doit corriger au public la perception qu’il a dans la saga en révélant que cet archétype narratif n’existe plus.

Plus de filles Bond. Ils n’existent plus. Ils pourraient exister à nouveau, mais pas dans mes films.

Le niveau de franchise dans le commentaire de Craig peut sembler surprenant pour certains fans de la saga, bien qu’il ne soit pas complètement surprenant, étant donné que l’acteur ne semblait pas disposé à continuer la saga après la première de « Spectre ». Malgré tout, avec « No Time To Die », il a pris le temps de faire au public un adieu digne de sa participation à la saga.