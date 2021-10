Daniel Craig partage son expérience du tournage de « Quantum of Solace »

La première de « No Time To Die » marque les adieux de Daniel Craig au personnage de James Bond, qu’il a joué dans cinq films au cours des 15 dernières années, à partir de 2006 avec « Casino Royale » sous la direction de Martin Campbell, qui a présenté un version plus jeune et moins expérimentée de l’agent 007.

En 2008, son histoire sera reprise avec « Quantum of Solace », un film dans lequel Bond entame sa quête de vengeance pour la mort de Vesper Lund, un personnage interprété par Eva Green. Le film ne recevrait pas la même perception positive devant le public, sa ligne narrative serait donc complètement oubliée pour laisser place à « Skyfall » en 2012.

L’acteur Daniel Craig a réfléchi à son passé dans la franchise, admettant lors d’une conversation avec le podcast « The Empire Film » qu’il n’avait pas commencé à ressentir le poids de jouer James Bond avant la première de « Quantum of Solace », déjà qu’il ne comprenait toujours pas la plupart des mécanismes de l’industrie et la façon dont le monde percevait James Bond.

« Le problème avec elle, c’est qu’elle était comme de la merde, c’est le moins qu’on puisse dire, de tout son poids. Je pense que c’est ce qui m’a fait bloquer. » Craig note que, espérons-le, il a réussi à se connecter avec le personnage petit à petit pendant le tournage, se permettant de profiter de l’expérience.

La perception négative de Craig contre « Quantum of Solace » n’est pas étonnante, car le film a connu de nombreux revers, y compris la grève des scénaristes à Hollywood, de sorte que le script n’était pas entièrement terminé lorsque le tournage a commencé. Même les producteurs reconnaissent que le film n’est pas à la hauteur des standards montrés avec « Casino Royale ».

Daniel Craig semble être très fier du résultat final avec « No Time To Die », qui offre une clôture appropriée pour ses contributions à la saga, quelque chose qui commence à se refléter devant le public et les critiques spécialisés du monde entier avec une solide collection. au box-office pendant ses premiers jours sur le panneau d’affichage.