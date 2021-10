Daniel Craig ose dire que Knives Out 2 est meilleur, mais ne veut pas tenter le destin

Alors même que Daniel Craig a fait ses adieux au personnage emblématique du héros d’action de James Bond, l’acteur a déjà trouvé une nouvelle franchise d’action-mystère à diriger avec une autre figure d’autorité dynamique. Craig a brillé en tant que maître détective Benoit Blanc dans le thriller mystère 2019 du cinéaste Rian Johnson Couteaux sortis. La suite du film mettant en vedette le retour de Craig en tant que Blanc a récemment terminé son tournage. Dans une interview avec Empire, l’acteur a déclaré que couteaux dehors 2 sera encore mieux que l’original Couteaux sortis.

« J’ai tellement de chance d’avoir Rian dans ma vie. C’est un si grand écrivain. Ce script est arrivé et j’étais littéralement comme, ‘Tu te moques de moi ?’ Je n’arrivais pas à croire qu’il voulait que je le joue. J’étais en train de dire : « Il est dit accent du Sud que tu es allé ici. Vraiment ? » Et il me dit ‘Ouais ?’ Nous venons de terminer le deuxième, il y a littéralement des semaines. Ils viennent de terminer en Serbie. Oserais-je dire que c’est mieux ? Nous verrons. Je ne veux pas tenter le destin. C’est différent, et c’est la chose incroyable . C’est toujours un mystère Benoit Blanc, mais c’est très différent. Je suis très excité à ce sujet. »