Daniel Craig n’a pas eu le temps de mourir twisté depuis 15 ans

Daniel Craig a révélé qu’il était assis sur la fin explosive de son chant du cygne 007, Pas le temps de mourir, jusqu’à 15 ans. SPOILERS entrant, alors que le film se termine par une tournure extrêmement choquante, tuant l’itération de Craig de James Bond de manière épique, alors que l’espion emblématique se sacrifie pour sauver sa nouvelle famille. Dans un livre d’accompagnement pour Pas le temps de mourir, « James Bond Archives » de Taschen, Craig a révélé que cela avait toujours été le plan, l’acteur déclarant qu’il avait toujours voulu que sa version du personnage finisse par mourir.

« Quand j’ai commencé en tant que Bond le Casino Royale, l’une des premières discussions que j’ai eues avec Barbara [Broccoli] et Michel [G. Wilson] c’est que j’aimerais être tué quand j’aurai fini. »

Réalisé par Cary Joji Fukunaga d’après un scénario de Neal Purvis, Robert Wade, Fukunaga et Phoebe Waller-Bridge, et avec Léa Seydoux, Ben Whishaw, Naomie Harris, Jeffrey Wright, Christoph Waltz, Ralph Fiennes, Lashana Lynch, Ana de Armas, et Rami Malek aux côtés de Daniel Craig, Pas le temps de mourir reprend cinq ans après la capture d’Ernst Stavro Blofeld, avec James Bond ayant maintenant quitté le service actif. Il est approché par Felix Leiter, son ami, et un officier de la CIA, qui sollicite son aide dans la recherche de Valdo Obruchev, un scientifique disparu. Lorsqu’il devient évident que Obruchev a été enlevé, Bond doit faire face à un danger comme le monde n’a jamais vu auparavant.

Le film se termine de manière extrêmement dramatique et très surprenante, alors que Bond est infecté par le méchant Safin avec une fiole contenant des nanobots programmés pour tuer l’amoureuse Madeleine et leur fille Mathilde. Après s’être frayé un chemin à travers un nombre incalculable d’hommes de main avant de tuer Safin, Bond décide de se laisser mourir grâce à plusieurs missiles qui ont été entraînés sur l’emplacement de Bond. Dire au revoir à Madeleine et Mathilde, les événements déchirants fournissent une conclusion définitive au mandat de Daniel Craig en tant que James Bond comme aucun dans la franchise de longue date auparavant.

La fin a été un choc pour le public, les fans de Bond et les critiques, et sachant que Daniel Craig est assis sur ce secret depuis sa première apparition dans Casino Royale Le chemin du retour en 2006 est certainement impressionnant et suggère que Craig aurait peut-être lui-même fait un assez bon espion.

Pas le temps de mourir présente bien sûr la dernière sortie de Craig en tant que James Bond, l’acteur admettant récemment qu’il aura du mal lorsqu’un autre acteur prendra sa place. « Je pensais [Spectre] était-ce. Et je suis vraiment, vraiment heureux d’avoir eu l’opportunité de revenir et de faire [No Time to Die], parce que nous avons en quelque sorte bouclé beaucoup d’histoires « , a déclaré Craig. » Et juste une chance de venir en faire une de plus était merveilleux … Cela a été incroyable de faire ces films. C’est très émotif. Je suis content d’y avoir mis fin selon mes propres termes. Je remercie les producteurs de m’avoir laissé faire. Mais c’est sûr que ça me manque. Je serai probablement incroyablement amer quand la nouvelle personne prendra le relais. »

No Time to Die devrait sortir en DVD, Blu-ray et Ultra HD Blu-ray au Royaume-Uni le 20 décembre 2021 et aux États-Unis le 21 décembre 2021. Cela nous parvient via Yahoo.

