Daniel Craig était ravi de dire au revoir en tant que James Bond

James Bond C’est une saga qui compte plus de 24 films qui ont été répartis entre 7 acteurs. Aucun d’entre eux n’a eu le temps qui s’est écoulé Daniel Craig comme l’espion britannique, qui depuis Casino Royal, en 2006, est le protagoniste de la saga. Avec la première de Pas le temps de mourir, l’artiste fera ses adieux à la franchise et fera place à un nouvel interprète.

Daniel Craig avec Javier Bardem dans Skyfall. (IMDb)



Dans les dernières heures, une vidéo prise sur le plateau de tournage de Pas le temps de mourir devenu viral. Là, vous pouviez voir à quel point il était excité Daniel Craig lorsque vous dites au revoir à vos collègues. L’artiste avait dit il y a quelque temps qu’il voulait se retirer à cause des exigences qu’il devait faire partie de la saga. Le film devait initialement sortir en 2019, mais diverses raisons (dont la pandémie) ont entraîné son report.

La vidéo diffusée sur Twitter dépassé le demi-million de vues, et vous pouvez y voir Daniel Craig Au bord des larmes. « Beaucoup de gens ici ont travaillé sur cinq films avec moi, et je sais qu’il y a beaucoup de choses qui se disent sur ce que je pense d’eux », vous l’entendez dire à l’acteur qui a précisé : « J’ai adoré chaque seconde de chaque film. Surtout celui-ci ».

Lorsqu’il a souligné ce qu’il a le plus aimé du tournage, il a souligné toute l’équipe technique. « Je me suis réveillé tous les matins et je me suis mis au travail avec vous, et ce sera l’un des grands honneurs de ma vie. »a déclaré l’artiste de 53 ans. Craig il a été James Bond au Casino Royal, Quantum de Consolation, Chute du ciel, Spectre et le suivant Pas le temps de mourir.

Le défi de No Time To Die de ne pas être un échec économique

Les films qui sortent en salles doivent être analysés sous deux angles : d’une part, narratif et visuel, et d’autre part, économique. Plusieurs fois, ces positions ne vont pas de pair, et qu’un film soit loué ne signifie pas qu’il se traduit par des réductions de revenus et de billets au box-office. Pour Pas le temps de mourir, l’objectif économique serait d’environ 900 millions de dollars.







Maison des entreprises, une agence britannique, a estimé que 280 millions de dollars avaient été dépensés pour produire le film, ce qui, en raison de retards, s’élevait à 314 millions de dollars. De plus, lorsque l’on ajoute l’argent alloué à la promotion du film, ce nombre s’élève à 464 millions de dollars. MGM, propriétaire des droits à l’image a un accord qui fait d’elle le propriétaire de 50% de chaque billet vendu, ce qui fait James Bond besoin de lever, au moins 900 millions pour éviter de s’endetter.