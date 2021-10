Daniel Craig donne ses conseils à qui sera le prochain James Bond

L’arrivée tant attendue de « No Time To Die » en salles a enfin offert aux fans de la franchise Agent 007 l’opportunité de voir la performance de Daniel Craig en action dans ce qui sera sa dernière apparition dans la série, offrant un moment de grande émotion pour le acteur.

Craig, qui semble être satisfait du résultat final du film, a récemment offert de puissants conseils à celui qui est choisi pour jouer James Bond à l’avenir, après que des spéculations aient récemment commencé sur son successeur dans divers forums Internet.

Selon la productrice Barbara Broccoli, la recherche du nouveau James Bond n’aura lieu que l’année suivante, afin de laisser à Craig suffisamment de temps pour profiter de ses adieux au personnage. Cependant, Craig a déjà quelques éléments de sagesse qu’il souhaite partager avec le prochain pour diriger la franchise.

« Il y a deux ou trois choses que j’aimerais dire, mais je veux dire que l’une d’entre elles est : ne soyez pas une merde », a commenté Craig lors de l’émission de radio « Straight From The Hart » de Kevin Hart pour la station SiriusXM. «Je pourrais dire que vous devez le prendre et le faire vôtre. Je pense que c’est la façon d’avancer », a-t-il ajouté.

Daniel Craig dit que, dans son cas, il s’est engagé autant qu’il le pouvait et a essayé d’élever le personnage autant qu’il le pouvait. « J’espère qu’il restera au bon endroit et j’espère que la prochaine personne pourra le faire voler. C’est une franchise incroyable, je pense quand même qu’il y a beaucoup d’histoires à raconter ».

Lorsqu’on lui a demandé qui il pensait être le bon acteur pour assumer le rôle, Craig a noté que « ce n’était pas son problème ». « J’en avais assez dans mon assiette sans avoir à le découvrir. C’est une douleur au cerveau. Je n’en ai pas besoin ». L’acteur est persuadé qu’ils trouveront quelqu’un de brillant et qu’il sera là, au milieu de la salle de cinéma, accompagné d’un verre et de son pop-corn.