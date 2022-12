Daniel Craig commente les rumeurs de Doctor Strange 2 Cameo, dit qu’il rejoindra le MCU

Est-il vrai que Daniel Craig a failli apparaître dans Doctor Strange dans le multivers de la folie? Il est encore difficile de dire avec certitude sans réponse claire, mais étant donné la façon dont la question a fait se tortiller Craig, il semble y avoir une part de vérité dans la rumeur. Auparavant, il avait été rapporté que Craig s’était vu proposer d’incarner Balder le Brave, frère de Thor (Chris Hemsworth), dans la suite de Marvel. Selon ce rapport, Craig avait initialement accepté le camée avant qu’une augmentation des cas de COVID ne le fasse se retirer avant le début du tournage.





Dans une nouvelle interview de Josh Horowitz pour le Heureux Triste Confus podcast, Craig a été mis sur la sellette lorsqu’il a été directement interrogé sur les rumeurs. Horowitz était un peu sournois avec la façon dont il a demandé au début, demandant à Craig s’il « avait déjà entendu parler du personnage de Balder le Brave ». Craig se tortille visiblement et va et vient pour savoir si la réponse à cette question est un « oui » ou un « non », alors Horowitz évoque spécifiquement le rapport selon lequel l’acteur de James Bond était censé être dans Docteur étrange 2.

« Je ne sais pas de quoi vous parlez », dit Craig en riant, suggérant qu’il en sait peut-être plus qu’il ne le laisse entendre.

Comprenant que Craig ne peut probablement pas être trop précis, Horowitz demande alors : « En théorie, serait-il intéressant d’être dans un film Marvel ? »

« Si les heures sont bonnes, j’accepterai n’importe quel travail », répond Craig. « Bien sûr, absolument, définitivement. »





Daniel Craig fait partie d’une autre franchise populaire

Peut-être est-il encore prévu que Craig apparaisse en tant que Balder the Brave, ou peut-être un autre personnage, à un moment donné dans le MCU. Cela pourrait être la raison pour laquelle il ne donne aucun détail, si les rumeurs sont vraies sur son apparition signalée. Dans tous les cas, l’acteur reste occupé, même avec sa course en tant que James Bond qui s’est terminée l’année dernière. Il fait maintenant partie de la Couteaux sortis série, qui est devenue une franchise après que Netflix ait signé avec Rian Johnson et Craig des accords lucratifs pour développer deux suites pour le streamer. Et il pourrait y en avoir beaucoup d’autres à venir.

« S’il continue à les écrire, je continuerai à les faire », a déclaré Craig à Variety sur le nombre de Couteaux sortis films qu’il veut faire. « C’est ce qui facilite les choses alors, c’est un écrivain tellement merveilleux que c’est là sur la page que je peux le faire. »

Johnson ressent la même chose, car il a ajouté: « Je vais continuer à les faire jusqu’à ce que Daniel me bloque sur son téléphone. »

Oignon de verre : un mystère à couteaux tirés commence à diffuser sur Netflix le 23 décembre 2022.